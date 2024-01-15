SignaleKategorien
Boris Gulikov

BG Night Line Sets 2

Boris Gulikov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
110 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 104%
AMarkets-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
270
Gewinntrades:
212 (78.51%)
Verlusttrades:
58 (21.48%)
Bester Trade:
4 105.64 RUR
Schlechtester Trade:
-1 620.97 RUR
Bruttoprofit:
52 801.87 RUR (29 939 pips)
Bruttoverlust:
-23 945.86 RUR (18 399 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (2 232.70 RUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 105.64 RUR (1)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
30.94%
Max deposit load:
12.29%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
6.17
Long-Positionen:
136 (50.37%)
Short-Positionen:
134 (49.63%)
Profit-Faktor:
2.21
Mathematische Gewinnerwartung:
106.87 RUR
Durchschnittlicher Profit:
249.07 RUR
Durchschnittlicher Verlust:
-412.86 RUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-4 670.89 RUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 670.89 RUR (3)
Wachstum pro Monat :
2.85%
Jahresprognose:
34.53%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
52.77 RUR
Maximaler:
4 673.79 RUR (9.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.91% (4 670.89 RUR)
Kapital:
38.44% (16 607.34 RUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDUSDb 84
GBPCADb 44
EURUSDb 37
AUDCADb 30
EURCHFb 29
USDJPYb 16
AUDNZDb 7
EURJPYb 5
GBPUSDb 3
CADJPYb 3
GBPAUDb 2
EURGBPb 2
AUDUSDb 2
EURAUDb 1
EURNZDb 1
AUDJPYb 1
CADCHFb 1
CHFJPYb 1
NZDJPYb 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDUSDb 110
GBPCADb 82
EURUSDb 98
AUDCADb 70
EURCHFb 39
USDJPYb 41
AUDNZDb -10
EURJPYb 9
GBPUSDb 6
CADJPYb 5
GBPAUDb 2
EURGBPb 11
AUDUSDb 6
EURAUDb 1
EURNZDb 1
AUDJPYb 1
CADCHFb 2
CHFJPYb 1
NZDJPYb 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDUSDb 3.2K
GBPCADb 3.4K
EURUSDb 948
AUDCADb 2.1K
EURCHFb 1.4K
USDJPYb 789
AUDNZDb -2K
EURJPYb 350
GBPUSDb 267
CADJPYb 303
GBPAUDb 159
EURGBPb 202
AUDUSDb 160
EURAUDb 100
EURNZDb 99
AUDJPYb 99
CADCHFb 104
CHFJPYb 102
NZDJPYb 112
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 105.64 RUR
Schlechtester Trade: -1 621 RUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 232.70 RUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 670.89 RUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AMarkets-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

