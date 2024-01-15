- Wachstum
Trades insgesamt:
270
Gewinntrades:
212 (78.51%)
Verlusttrades:
58 (21.48%)
Bester Trade:
4 105.64 RUR
Schlechtester Trade:
-1 620.97 RUR
Bruttoprofit:
52 801.87 RUR (29 939 pips)
Bruttoverlust:
-23 945.86 RUR (18 399 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (2 232.70 RUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 105.64 RUR (1)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
30.94%
Max deposit load:
12.29%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
6.17
Long-Positionen:
136 (50.37%)
Short-Positionen:
134 (49.63%)
Profit-Faktor:
2.21
Mathematische Gewinnerwartung:
106.87 RUR
Durchschnittlicher Profit:
249.07 RUR
Durchschnittlicher Verlust:
-412.86 RUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-4 670.89 RUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 670.89 RUR (3)
Wachstum pro Monat :
2.85%
Jahresprognose:
34.53%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
52.77 RUR
Maximaler:
4 673.79 RUR (9.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.91% (4 670.89 RUR)
Kapital:
38.44% (16 607.34 RUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDUSDb
|84
|GBPCADb
|44
|EURUSDb
|37
|AUDCADb
|30
|EURCHFb
|29
|USDJPYb
|16
|AUDNZDb
|7
|EURJPYb
|5
|GBPUSDb
|3
|CADJPYb
|3
|GBPAUDb
|2
|EURGBPb
|2
|AUDUSDb
|2
|EURAUDb
|1
|EURNZDb
|1
|AUDJPYb
|1
|CADCHFb
|1
|CHFJPYb
|1
|NZDJPYb
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDUSDb
|110
|GBPCADb
|82
|EURUSDb
|98
|AUDCADb
|70
|EURCHFb
|39
|USDJPYb
|41
|AUDNZDb
|-10
|EURJPYb
|9
|GBPUSDb
|6
|CADJPYb
|5
|GBPAUDb
|2
|EURGBPb
|11
|AUDUSDb
|6
|EURAUDb
|1
|EURNZDb
|1
|AUDJPYb
|1
|CADCHFb
|2
|CHFJPYb
|1
|NZDJPYb
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDUSDb
|3.2K
|GBPCADb
|3.4K
|EURUSDb
|948
|AUDCADb
|2.1K
|EURCHFb
|1.4K
|USDJPYb
|789
|AUDNZDb
|-2K
|EURJPYb
|350
|GBPUSDb
|267
|CADJPYb
|303
|GBPAUDb
|159
|EURGBPb
|202
|AUDUSDb
|160
|EURAUDb
|100
|EURNZDb
|99
|AUDJPYb
|99
|CADCHFb
|104
|CHFJPYb
|102
|NZDJPYb
|112
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4 105.64 RUR
Schlechtester Trade: -1 621 RUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 232.70 RUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 670.89 RUR
Keine Angabe
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
104%
0
0
USD
USD
46K
RUR
RUR
110
100%
270
78%
31%
2.20
106.87
RUR
RUR
38%
1:500