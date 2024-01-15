SegnaliSezioni
Boris Gulikov

BG Night Line Sets 2

Boris Gulikov
0 recensioni
Affidabilità
94 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 93%
AMarkets-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
235
Profit Trade:
188 (80.00%)
Loss Trade:
47 (20.00%)
Best Trade:
2 533.06 RUR
Worst Trade:
-1 323.20 RUR
Profitto lordo:
44 460.63 RUR (25 823 pips)
Perdita lorda:
-18 078.20 RUR (14 273 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (2 232.70 RUR)
Massimo profitto consecutivo:
3 755.70 RUR (8)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
27.93%
Massimo carico di deposito:
7.19%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.90
Long Trade:
120 (51.06%)
Short Trade:
115 (48.94%)
Fattore di profitto:
2.46
Profitto previsto:
112.27 RUR
Profitto medio:
236.49 RUR
Perdita media:
-384.64 RUR
Massime perdite consecutive:
3 (-2 640.68 RUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 640.68 RUR (3)
Crescita mensile:
2.85%
Previsione annuale:
34.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.77 RUR
Massimale:
3 338.64 RUR (10.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.84% (3 338.64 RUR)
Per equità:
24.82% (10 461.91 RUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSDb 74
GBPCADb 37
EURUSDb 37
AUDCADb 30
EURCHFb 29
USDJPYb 15
GBPUSDb 3
GBPAUDb 2
EURGBPb 2
EURAUDb 1
EURNZDb 1
AUDNZDb 1
AUDJPYb 1
CADCHFb 1
CADJPYb 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSDb 91
GBPCADb 73
EURUSDb 98
AUDCADb 70
EURCHFb 39
USDJPYb 39
GBPUSDb 6
GBPAUDb 2
EURGBPb 11
EURAUDb 1
EURNZDb 1
AUDNZDb 1
AUDJPYb 1
CADCHFb 2
CADJPYb 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSDb 2.7K
GBPCADb 2.8K
EURUSDb 948
AUDCADb 2.1K
EURCHFb 1.4K
USDJPYb 649
GBPUSDb 267
GBPAUDb 159
EURGBPb 202
EURAUDb 100
EURNZDb 99
AUDNZDb 100
AUDJPYb 99
CADCHFb 104
CADJPYb 101
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 533.06 RUR
Worst Trade: -1 323 RUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2 232.70 RUR
Massima perdita consecutiva: -2 640.68 RUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.16 21:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 04:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.07 23:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 11:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.20 14:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 20:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 19:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.25 07:07
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.18 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 04:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 19:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 01:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 15:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.21 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.20 13:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.03 00:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BG Night Line Sets 2
30USD al mese
93%
0
0
USD
43K
RUR
94
100%
235
80%
28%
2.45
112.27
RUR
25%
1:500
