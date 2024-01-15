SinaisSeções
Boris Gulikov

BG Night Line Sets 2

Boris Gulikov
0 comentários
Confiabilidade
110 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 104%
AMarkets-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
270
Negociações com lucro:
212 (78.51%)
Negociações com perda:
58 (21.48%)
Melhor negociação:
4 105.64 RUR
Pior negociação:
-1 620.97 RUR
Lucro bruto:
52 801.87 RUR (29 939 pips)
Perda bruta:
-23 945.86 RUR (18 399 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (2 232.70 RUR)
Máximo lucro consecutivo:
4 105.64 RUR (1)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
30.94%
Depósito máximo carregado:
12.29%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.17
Negociações longas:
136 (50.37%)
Negociações curtas:
134 (49.63%)
Fator de lucro:
2.21
Valor esperado:
106.87 RUR
Lucro médio:
249.07 RUR
Perda média:
-412.86 RUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-4 670.89 RUR)
Máxima perda consecutiva:
-4 670.89 RUR (3)
Crescimento mensal:
2.85%
Previsão anual:
34.53%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
52.77 RUR
Máximo:
4 673.79 RUR (9.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.91% (4 670.89 RUR)
Pelo Capital Líquido:
38.44% (16 607.34 RUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDUSDb 84
GBPCADb 44
EURUSDb 37
AUDCADb 30
EURCHFb 29
USDJPYb 16
AUDNZDb 7
EURJPYb 5
GBPUSDb 3
CADJPYb 3
GBPAUDb 2
EURGBPb 2
AUDUSDb 2
EURAUDb 1
EURNZDb 1
AUDJPYb 1
CADCHFb 1
CHFJPYb 1
NZDJPYb 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDUSDb 110
GBPCADb 82
EURUSDb 98
AUDCADb 70
EURCHFb 39
USDJPYb 41
AUDNZDb -10
EURJPYb 9
GBPUSDb 6
CADJPYb 5
GBPAUDb 2
EURGBPb 11
AUDUSDb 6
EURAUDb 1
EURNZDb 1
AUDJPYb 1
CADCHFb 2
CHFJPYb 1
NZDJPYb 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDUSDb 3.2K
GBPCADb 3.4K
EURUSDb 948
AUDCADb 2.1K
EURCHFb 1.4K
USDJPYb 789
AUDNZDb -2K
EURJPYb 350
GBPUSDb 267
CADJPYb 303
GBPAUDb 159
EURGBPb 202
AUDUSDb 160
EURAUDb 100
EURNZDb 99
AUDJPYb 99
CADCHFb 104
CHFJPYb 102
NZDJPYb 112
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 105.64 RUR
Pior negociação: -1 621 RUR
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +2 232.70 RUR
Máxima perda consecutiva: -4 670.89 RUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AMarkets-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2026.01.05 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 11:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 01:26
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.19 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 04:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 03:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 04:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.16 21:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BG Night Line Sets 2
30 USD por mês
104%
0
0
USD
46K
RUR
110
100%
270
78%
31%
2.20
106.87
RUR
38%
1:500
