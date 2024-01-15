- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
270
Negociações com lucro:
212 (78.51%)
Negociações com perda:
58 (21.48%)
Melhor negociação:
4 105.64 RUR
Pior negociação:
-1 620.97 RUR
Lucro bruto:
52 801.87 RUR (29 939 pips)
Perda bruta:
-23 945.86 RUR (18 399 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (2 232.70 RUR)
Máximo lucro consecutivo:
4 105.64 RUR (1)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
30.94%
Depósito máximo carregado:
12.29%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.17
Negociações longas:
136 (50.37%)
Negociações curtas:
134 (49.63%)
Fator de lucro:
2.21
Valor esperado:
106.87 RUR
Lucro médio:
249.07 RUR
Perda média:
-412.86 RUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-4 670.89 RUR)
Máxima perda consecutiva:
-4 670.89 RUR (3)
Crescimento mensal:
2.85%
Previsão anual:
34.53%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
52.77 RUR
Máximo:
4 673.79 RUR (9.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.91% (4 670.89 RUR)
Pelo Capital Líquido:
38.44% (16 607.34 RUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDUSDb
|84
|GBPCADb
|44
|EURUSDb
|37
|AUDCADb
|30
|EURCHFb
|29
|USDJPYb
|16
|AUDNZDb
|7
|EURJPYb
|5
|GBPUSDb
|3
|CADJPYb
|3
|GBPAUDb
|2
|EURGBPb
|2
|AUDUSDb
|2
|EURAUDb
|1
|EURNZDb
|1
|AUDJPYb
|1
|CADCHFb
|1
|CHFJPYb
|1
|NZDJPYb
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDUSDb
|110
|GBPCADb
|82
|EURUSDb
|98
|AUDCADb
|70
|EURCHFb
|39
|USDJPYb
|41
|AUDNZDb
|-10
|EURJPYb
|9
|GBPUSDb
|6
|CADJPYb
|5
|GBPAUDb
|2
|EURGBPb
|11
|AUDUSDb
|6
|EURAUDb
|1
|EURNZDb
|1
|AUDJPYb
|1
|CADCHFb
|2
|CHFJPYb
|1
|NZDJPYb
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDUSDb
|3.2K
|GBPCADb
|3.4K
|EURUSDb
|948
|AUDCADb
|2.1K
|EURCHFb
|1.4K
|USDJPYb
|789
|AUDNZDb
|-2K
|EURJPYb
|350
|GBPUSDb
|267
|CADJPYb
|303
|GBPAUDb
|159
|EURGBPb
|202
|AUDUSDb
|160
|EURAUDb
|100
|EURNZDb
|99
|AUDJPYb
|99
|CADCHFb
|104
|CHFJPYb
|102
|NZDJPYb
|112
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4 105.64 RUR
Pior negociação: -1 621 RUR
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +2 232.70 RUR
Máxima perda consecutiva: -4 670.89 RUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AMarkets-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
