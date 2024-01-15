СигналыРазделы
Boris Gulikov

BG Night Line Sets 2

Boris Gulikov
0 отзывов
Надежность
110 недель
0 / 0 USD
прирост с 2023 104%
AMarkets-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
270
Прибыльных трейдов:
212 (78.51%)
Убыточных трейдов:
58 (21.48%)
Лучший трейд:
4 105.64 RUR
Худший трейд:
-1 620.97 RUR
Общая прибыль:
52 801.87 RUR (29 939 pips)
Общий убыток:
-23 945.86 RUR (18 399 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (2 232.70 RUR)
Макс. прибыль в серии:
4 105.64 RUR (1)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
30.94%
Макс. загрузка депозита:
12.29%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.17
Длинных трейдов:
136 (50.37%)
Коротких трейдов:
134 (49.63%)
Профит фактор:
2.21
Мат. ожидание:
106.87 RUR
Средняя прибыль:
249.07 RUR
Средний убыток:
-412.86 RUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-4 670.89 RUR)
Макс. убыток в серии:
-4 670.89 RUR (3)
Прирост в месяц:
2.85%
Годовой прогноз:
34.53%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52.77 RUR
Максимальная:
4 673.79 RUR (9.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.91% (4 670.89 RUR)
По эквити:
38.44% (16 607.34 RUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDUSDb 84
GBPCADb 44
EURUSDb 37
AUDCADb 30
EURCHFb 29
USDJPYb 16
AUDNZDb 7
EURJPYb 5
GBPUSDb 3
CADJPYb 3
GBPAUDb 2
EURGBPb 2
AUDUSDb 2
EURAUDb 1
EURNZDb 1
AUDJPYb 1
CADCHFb 1
CHFJPYb 1
NZDJPYb 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDUSDb 110
GBPCADb 82
EURUSDb 98
AUDCADb 70
EURCHFb 39
USDJPYb 41
AUDNZDb -10
EURJPYb 9
GBPUSDb 6
CADJPYb 5
GBPAUDb 2
EURGBPb 11
AUDUSDb 6
EURAUDb 1
EURNZDb 1
AUDJPYb 1
CADCHFb 2
CHFJPYb 1
NZDJPYb 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDUSDb 3.2K
GBPCADb 3.4K
EURUSDb 948
AUDCADb 2.1K
EURCHFb 1.4K
USDJPYb 789
AUDNZDb -2K
EURJPYb 350
GBPUSDb 267
CADJPYb 303
GBPAUDb 159
EURGBPb 202
AUDUSDb 160
EURAUDb 100
EURNZDb 99
AUDJPYb 99
CADCHFb 104
CHFJPYb 102
NZDJPYb 112
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 105.64 RUR
Худший трейд: -1 621 RUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2 232.70 RUR
Макс. убыток в серии: -4 670.89 RUR

