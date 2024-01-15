- Прирост
Всего трейдов:
270
Прибыльных трейдов:
212 (78.51%)
Убыточных трейдов:
58 (21.48%)
Лучший трейд:
4 105.64 RUR
Худший трейд:
-1 620.97 RUR
Общая прибыль:
52 801.87 RUR (29 939 pips)
Общий убыток:
-23 945.86 RUR (18 399 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (2 232.70 RUR)
Макс. прибыль в серии:
4 105.64 RUR (1)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
30.94%
Макс. загрузка депозита:
12.29%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.17
Длинных трейдов:
136 (50.37%)
Коротких трейдов:
134 (49.63%)
Профит фактор:
2.21
Мат. ожидание:
106.87 RUR
Средняя прибыль:
249.07 RUR
Средний убыток:
-412.86 RUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-4 670.89 RUR)
Макс. убыток в серии:
-4 670.89 RUR (3)
Прирост в месяц:
2.85%
Годовой прогноз:
34.53%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52.77 RUR
Максимальная:
4 673.79 RUR (9.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.91% (4 670.89 RUR)
По эквити:
38.44% (16 607.34 RUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDUSDb
|84
|GBPCADb
|44
|EURUSDb
|37
|AUDCADb
|30
|EURCHFb
|29
|USDJPYb
|16
|AUDNZDb
|7
|EURJPYb
|5
|GBPUSDb
|3
|CADJPYb
|3
|GBPAUDb
|2
|EURGBPb
|2
|AUDUSDb
|2
|EURAUDb
|1
|EURNZDb
|1
|AUDJPYb
|1
|CADCHFb
|1
|CHFJPYb
|1
|NZDJPYb
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDUSDb
|110
|GBPCADb
|82
|EURUSDb
|98
|AUDCADb
|70
|EURCHFb
|39
|USDJPYb
|41
|AUDNZDb
|-10
|EURJPYb
|9
|GBPUSDb
|6
|CADJPYb
|5
|GBPAUDb
|2
|EURGBPb
|11
|AUDUSDb
|6
|EURAUDb
|1
|EURNZDb
|1
|AUDJPYb
|1
|CADCHFb
|2
|CHFJPYb
|1
|NZDJPYb
|3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDUSDb
|3.2K
|GBPCADb
|3.4K
|EURUSDb
|948
|AUDCADb
|2.1K
|EURCHFb
|1.4K
|USDJPYb
|789
|AUDNZDb
|-2K
|EURJPYb
|350
|GBPUSDb
|267
|CADJPYb
|303
|GBPAUDb
|159
|EURGBPb
|202
|AUDUSDb
|160
|EURAUDb
|100
|EURNZDb
|99
|AUDJPYb
|99
|CADCHFb
|104
|CHFJPYb
|102
|NZDJPYb
|112
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +4 105.64 RUR
Худший трейд: -1 621 RUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2 232.70 RUR
Макс. убыток в серии: -4 670.89 RUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
104%
0
0
USD
USD
46K
RUR
RUR
110
100%
270
78%
31%
2.20
106.87
RUR
RUR
38%
1:500