시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / BG Night Line Sets 2
Boris Gulikov

BG Night Line Sets 2

Boris Gulikov
0 리뷰
안정성
110
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 104%
AMarkets-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
270
이익 거래:
212 (78.51%)
손실 거래:
58 (21.48%)
최고의 거래:
4 105.64 RUR
최악의 거래:
-1 620.97 RUR
총 수익:
52 801.87 RUR (29 939 pips)
총 손실:
-23 945.86 RUR (18 399 pips)
연속 최대 이익:
14 (2 232.70 RUR)
연속 최대 이익:
4 105.64 RUR (1)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
30.94%
최대 입금량:
12.29%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
6.17
롱(주식매수):
136 (50.37%)
숏(주식차입매도):
134 (49.63%)
수익 요인:
2.21
기대수익:
106.87 RUR
평균 이익:
249.07 RUR
평균 손실:
-412.86 RUR
연속 최대 손실:
3 (-4 670.89 RUR)
연속 최대 손실:
-4 670.89 RUR (3)
월별 성장률:
2.85%
연간 예측:
34.53%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
52.77 RUR
최대한의:
4 673.79 RUR (9.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.91% (4 670.89 RUR)
자본금별:
38.44% (16 607.34 RUR)

배포

심볼 Sell Buy
NZDUSDb 84
GBPCADb 44
EURUSDb 37
AUDCADb 30
EURCHFb 29
USDJPYb 16
AUDNZDb 7
EURJPYb 5
GBPUSDb 3
CADJPYb 3
GBPAUDb 2
EURGBPb 2
AUDUSDb 2
EURAUDb 1
EURNZDb 1
AUDJPYb 1
CADCHFb 1
CHFJPYb 1
NZDJPYb 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NZDUSDb 110
GBPCADb 82
EURUSDb 98
AUDCADb 70
EURCHFb 39
USDJPYb 41
AUDNZDb -10
EURJPYb 9
GBPUSDb 6
CADJPYb 5
GBPAUDb 2
EURGBPb 11
AUDUSDb 6
EURAUDb 1
EURNZDb 1
AUDJPYb 1
CADCHFb 2
CHFJPYb 1
NZDJPYb 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NZDUSDb 3.2K
GBPCADb 3.4K
EURUSDb 948
AUDCADb 2.1K
EURCHFb 1.4K
USDJPYb 789
AUDNZDb -2K
EURJPYb 350
GBPUSDb 267
CADJPYb 303
GBPAUDb 159
EURGBPb 202
AUDUSDb 160
EURAUDb 100
EURNZDb 99
AUDJPYb 99
CADCHFb 104
CHFJPYb 102
NZDJPYb 112
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4 105.64 RUR
최악의 거래: -1 621 RUR
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +2 232.70 RUR
연속 최대 손실: -4 670.89 RUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AMarkets-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2026.01.05 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 11:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 01:26
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.19 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 04:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 03:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 04:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.16 21:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
