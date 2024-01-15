SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / BG Night Line Sets 2
Boris Gulikov

BG Night Line Sets 2

Boris Gulikov
0 comentarios
Fiabilidad
110 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 104%
AMarkets-Real
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
270
Transacciones Rentables:
212 (78.51%)
Transacciones Irrentables:
58 (21.48%)
Mejor transacción:
4 105.64 RUR
Peor transacción:
-1 620.97 RUR
Beneficio Bruto:
52 801.87 RUR (29 939 pips)
Pérdidas Brutas:
-23 945.86 RUR (18 399 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (2 232.70 RUR)
Beneficio máximo consecutivo:
4 105.64 RUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
30.94%
Carga máxima del depósito:
12.29%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
6.17
Transacciones Largas:
136 (50.37%)
Transacciones Cortas:
134 (49.63%)
Factor de Beneficio:
2.21
Beneficio Esperado:
106.87 RUR
Beneficio medio:
249.07 RUR
Pérdidas medias:
-412.86 RUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-4 670.89 RUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 670.89 RUR (3)
Crecimiento al mes:
2.85%
Pronóstico anual:
34.53%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
52.77 RUR
Máxima:
4 673.79 RUR (9.37%)
Reducción relativa:
De balance:
9.91% (4 670.89 RUR)
De fondos:
38.44% (16 607.34 RUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDUSDb 84
GBPCADb 44
EURUSDb 37
AUDCADb 30
EURCHFb 29
USDJPYb 16
AUDNZDb 7
EURJPYb 5
GBPUSDb 3
CADJPYb 3
GBPAUDb 2
EURGBPb 2
AUDUSDb 2
EURAUDb 1
EURNZDb 1
AUDJPYb 1
CADCHFb 1
CHFJPYb 1
NZDJPYb 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDUSDb 110
GBPCADb 82
EURUSDb 98
AUDCADb 70
EURCHFb 39
USDJPYb 41
AUDNZDb -10
EURJPYb 9
GBPUSDb 6
CADJPYb 5
GBPAUDb 2
EURGBPb 11
AUDUSDb 6
EURAUDb 1
EURNZDb 1
AUDJPYb 1
CADCHFb 2
CHFJPYb 1
NZDJPYb 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDUSDb 3.2K
GBPCADb 3.4K
EURUSDb 948
AUDCADb 2.1K
EURCHFb 1.4K
USDJPYb 789
AUDNZDb -2K
EURJPYb 350
GBPUSDb 267
CADJPYb 303
GBPAUDb 159
EURGBPb 202
AUDUSDb 160
EURAUDb 100
EURNZDb 99
AUDJPYb 99
CADCHFb 104
CHFJPYb 102
NZDJPYb 112
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 105.64 RUR
Peor transacción: -1 621 RUR
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +2 232.70 RUR
Pérdidas máximas consecutivas: -4 670.89 RUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AMarkets-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.05 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 11:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 01:26
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.19 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 04:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 03:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 04:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.16 21:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
BG Night Line Sets 2
30 USD al mes
104%
0
0
USD
46K
RUR
110
100%
270
78%
31%
2.20
106.87
RUR
38%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.