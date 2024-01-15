- Incremento
Total de Trades:
270
Transacciones Rentables:
212 (78.51%)
Transacciones Irrentables:
58 (21.48%)
Mejor transacción:
4 105.64 RUR
Peor transacción:
-1 620.97 RUR
Beneficio Bruto:
52 801.87 RUR (29 939 pips)
Pérdidas Brutas:
-23 945.86 RUR (18 399 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (2 232.70 RUR)
Beneficio máximo consecutivo:
4 105.64 RUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
30.94%
Carga máxima del depósito:
12.29%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
6.17
Transacciones Largas:
136 (50.37%)
Transacciones Cortas:
134 (49.63%)
Factor de Beneficio:
2.21
Beneficio Esperado:
106.87 RUR
Beneficio medio:
249.07 RUR
Pérdidas medias:
-412.86 RUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-4 670.89 RUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 670.89 RUR (3)
Crecimiento al mes:
2.85%
Pronóstico anual:
34.53%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
52.77 RUR
Máxima:
4 673.79 RUR (9.37%)
Reducción relativa:
De balance:
9.91% (4 670.89 RUR)
De fondos:
38.44% (16 607.34 RUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDUSDb
|84
|GBPCADb
|44
|EURUSDb
|37
|AUDCADb
|30
|EURCHFb
|29
|USDJPYb
|16
|AUDNZDb
|7
|EURJPYb
|5
|GBPUSDb
|3
|CADJPYb
|3
|GBPAUDb
|2
|EURGBPb
|2
|AUDUSDb
|2
|EURAUDb
|1
|EURNZDb
|1
|AUDJPYb
|1
|CADCHFb
|1
|CHFJPYb
|1
|NZDJPYb
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDUSDb
|110
|GBPCADb
|82
|EURUSDb
|98
|AUDCADb
|70
|EURCHFb
|39
|USDJPYb
|41
|AUDNZDb
|-10
|EURJPYb
|9
|GBPUSDb
|6
|CADJPYb
|5
|GBPAUDb
|2
|EURGBPb
|11
|AUDUSDb
|6
|EURAUDb
|1
|EURNZDb
|1
|AUDJPYb
|1
|CADCHFb
|2
|CHFJPYb
|1
|NZDJPYb
|3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDUSDb
|3.2K
|GBPCADb
|3.4K
|EURUSDb
|948
|AUDCADb
|2.1K
|EURCHFb
|1.4K
|USDJPYb
|789
|AUDNZDb
|-2K
|EURJPYb
|350
|GBPUSDb
|267
|CADJPYb
|303
|GBPAUDb
|159
|EURGBPb
|202
|AUDUSDb
|160
|EURAUDb
|100
|EURNZDb
|99
|AUDJPYb
|99
|CADCHFb
|104
|CHFJPYb
|102
|NZDJPYb
|112
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +4 105.64 RUR
Peor transacción: -1 621 RUR
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +2 232.70 RUR
Pérdidas máximas consecutivas: -4 670.89 RUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AMarkets-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
