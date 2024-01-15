- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
235
Bénéfice trades:
188 (80.00%)
Perte trades:
47 (20.00%)
Meilleure transaction:
2 533.06 RUR
Pire transaction:
-1 323.20 RUR
Bénéfice brut:
44 460.63 RUR (25 823 pips)
Perte brute:
-18 078.20 RUR (14 273 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (2 232.70 RUR)
Bénéfice consécutif maximal:
3 755.70 RUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
27.93%
Charge de dépôt maximale:
7.19%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
7.90
Longs trades:
120 (51.06%)
Courts trades:
115 (48.94%)
Facteur de profit:
2.46
Rendement attendu:
112.27 RUR
Bénéfice moyen:
236.49 RUR
Perte moyenne:
-384.64 RUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-2 640.68 RUR)
Perte consécutive maximale:
-2 640.68 RUR (3)
Croissance mensuelle:
2.85%
Prévision annuelle:
34.64%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
52.77 RUR
Maximal:
3 338.64 RUR (10.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.84% (3 338.64 RUR)
Par fonds propres:
24.82% (10 461.91 RUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDUSDb
|74
|GBPCADb
|37
|EURUSDb
|37
|AUDCADb
|30
|EURCHFb
|29
|USDJPYb
|15
|GBPUSDb
|3
|GBPAUDb
|2
|EURGBPb
|2
|EURAUDb
|1
|EURNZDb
|1
|AUDNZDb
|1
|AUDJPYb
|1
|CADCHFb
|1
|CADJPYb
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDUSDb
|91
|GBPCADb
|73
|EURUSDb
|98
|AUDCADb
|70
|EURCHFb
|39
|USDJPYb
|39
|GBPUSDb
|6
|GBPAUDb
|2
|EURGBPb
|11
|EURAUDb
|1
|EURNZDb
|1
|AUDNZDb
|1
|AUDJPYb
|1
|CADCHFb
|2
|CADJPYb
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDUSDb
|2.7K
|GBPCADb
|2.8K
|EURUSDb
|948
|AUDCADb
|2.1K
|EURCHFb
|1.4K
|USDJPYb
|649
|GBPUSDb
|267
|GBPAUDb
|159
|EURGBPb
|202
|EURAUDb
|100
|EURNZDb
|99
|AUDNZDb
|100
|AUDJPYb
|99
|CADCHFb
|104
|CADJPYb
|101
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2 533.06 RUR
Pire transaction: -1 323 RUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +2 232.70 RUR
Perte consécutive maximale: -2 640.68 RUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AMarkets-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
93%
0
0
USD
USD
43K
RUR
RUR
94
100%
235
80%
28%
2.45
112.27
RUR
RUR
25%
1:500