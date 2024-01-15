SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BG Night Line Sets 2
Boris Gulikov

BG Night Line Sets 2

Boris Gulikov
0 avis
Fiabilité
94 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 93%
AMarkets-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
235
Bénéfice trades:
188 (80.00%)
Perte trades:
47 (20.00%)
Meilleure transaction:
2 533.06 RUR
Pire transaction:
-1 323.20 RUR
Bénéfice brut:
44 460.63 RUR (25 823 pips)
Perte brute:
-18 078.20 RUR (14 273 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (2 232.70 RUR)
Bénéfice consécutif maximal:
3 755.70 RUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
27.93%
Charge de dépôt maximale:
7.19%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
7.90
Longs trades:
120 (51.06%)
Courts trades:
115 (48.94%)
Facteur de profit:
2.46
Rendement attendu:
112.27 RUR
Bénéfice moyen:
236.49 RUR
Perte moyenne:
-384.64 RUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-2 640.68 RUR)
Perte consécutive maximale:
-2 640.68 RUR (3)
Croissance mensuelle:
2.85%
Prévision annuelle:
34.64%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
52.77 RUR
Maximal:
3 338.64 RUR (10.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.84% (3 338.64 RUR)
Par fonds propres:
24.82% (10 461.91 RUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDUSDb 74
GBPCADb 37
EURUSDb 37
AUDCADb 30
EURCHFb 29
USDJPYb 15
GBPUSDb 3
GBPAUDb 2
EURGBPb 2
EURAUDb 1
EURNZDb 1
AUDNZDb 1
AUDJPYb 1
CADCHFb 1
CADJPYb 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDUSDb 91
GBPCADb 73
EURUSDb 98
AUDCADb 70
EURCHFb 39
USDJPYb 39
GBPUSDb 6
GBPAUDb 2
EURGBPb 11
EURAUDb 1
EURNZDb 1
AUDNZDb 1
AUDJPYb 1
CADCHFb 2
CADJPYb 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDUSDb 2.7K
GBPCADb 2.8K
EURUSDb 948
AUDCADb 2.1K
EURCHFb 1.4K
USDJPYb 649
GBPUSDb 267
GBPAUDb 159
EURGBPb 202
EURAUDb 100
EURNZDb 99
AUDNZDb 100
AUDJPYb 99
CADCHFb 104
CADJPYb 101
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 533.06 RUR
Pire transaction: -1 323 RUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +2 232.70 RUR
Perte consécutive maximale: -2 640.68 RUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AMarkets-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.16 21:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 04:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.07 23:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 11:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.20 14:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 20:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 19:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.25 07:07
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.18 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 04:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 19:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 01:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 15:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.21 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.20 13:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.03 00:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
