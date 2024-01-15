- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
270
盈利交易:
212 (78.51%)
亏损交易:
58 (21.48%)
最好交易:
4 105.64 RUR
最差交易:
-1 620.97 RUR
毛利:
52 801.87 RUR (29 939 pips)
毛利亏损:
-23 945.86 RUR (18 399 pips)
最大连续赢利:
14 (2 232.70 RUR)
最大连续盈利:
4 105.64 RUR (1)
夏普比率:
0.24
交易活动:
30.94%
最大入金加载:
12.29%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.17
长期交易:
136 (50.37%)
短期交易:
134 (49.63%)
利润因子:
2.21
预期回报:
106.87 RUR
平均利润:
249.07 RUR
平均损失:
-412.86 RUR
最大连续失误:
3 (-4 670.89 RUR)
最大连续亏损:
-4 670.89 RUR (3)
每月增长:
2.85%
年度预测:
34.53%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
52.77 RUR
最大值:
4 673.79 RUR (9.37%)
相对跌幅:
结余:
9.91% (4 670.89 RUR)
净值:
38.44% (16 607.34 RUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDUSDb
|84
|GBPCADb
|44
|EURUSDb
|37
|AUDCADb
|30
|EURCHFb
|29
|USDJPYb
|16
|AUDNZDb
|7
|EURJPYb
|5
|GBPUSDb
|3
|CADJPYb
|3
|GBPAUDb
|2
|EURGBPb
|2
|AUDUSDb
|2
|EURAUDb
|1
|EURNZDb
|1
|AUDJPYb
|1
|CADCHFb
|1
|CHFJPYb
|1
|NZDJPYb
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDUSDb
|110
|GBPCADb
|82
|EURUSDb
|98
|AUDCADb
|70
|EURCHFb
|39
|USDJPYb
|41
|AUDNZDb
|-10
|EURJPYb
|9
|GBPUSDb
|6
|CADJPYb
|5
|GBPAUDb
|2
|EURGBPb
|11
|AUDUSDb
|6
|EURAUDb
|1
|EURNZDb
|1
|AUDJPYb
|1
|CADCHFb
|2
|CHFJPYb
|1
|NZDJPYb
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDUSDb
|3.2K
|GBPCADb
|3.4K
|EURUSDb
|948
|AUDCADb
|2.1K
|EURCHFb
|1.4K
|USDJPYb
|789
|AUDNZDb
|-2K
|EURJPYb
|350
|GBPUSDb
|267
|CADJPYb
|303
|GBPAUDb
|159
|EURGBPb
|202
|AUDUSDb
|160
|EURAUDb
|100
|EURNZDb
|99
|AUDJPYb
|99
|CADCHFb
|104
|CHFJPYb
|102
|NZDJPYb
|112
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 105.64 RUR
最差交易: -1 621 RUR
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +2 232.70 RUR
最大连续亏损: -4 670.89 RUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AMarkets-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
104%
0
0
USD
USD
46K
RUR
RUR
110
100%
270
78%
31%
2.20
106.87
RUR
RUR
38%
1:500