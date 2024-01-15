信号部分
Boris Gulikov

BG Night Line Sets 2

Boris Gulikov
0条评论
可靠性
110
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 104%
AMarkets-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
270
盈利交易:
212 (78.51%)
亏损交易:
58 (21.48%)
最好交易:
4 105.64 RUR
最差交易:
-1 620.97 RUR
毛利:
52 801.87 RUR (29 939 pips)
毛利亏损:
-23 945.86 RUR (18 399 pips)
最大连续赢利:
14 (2 232.70 RUR)
最大连续盈利:
4 105.64 RUR (1)
夏普比率:
0.24
交易活动:
30.94%
最大入金加载:
12.29%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.17
长期交易:
136 (50.37%)
短期交易:
134 (49.63%)
利润因子:
2.21
预期回报:
106.87 RUR
平均利润:
249.07 RUR
平均损失:
-412.86 RUR
最大连续失误:
3 (-4 670.89 RUR)
最大连续亏损:
-4 670.89 RUR (3)
每月增长:
2.85%
年度预测:
34.53%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
52.77 RUR
最大值:
4 673.79 RUR (9.37%)
相对跌幅:
结余:
9.91% (4 670.89 RUR)
净值:
38.44% (16 607.34 RUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDUSDb 84
GBPCADb 44
EURUSDb 37
AUDCADb 30
EURCHFb 29
USDJPYb 16
AUDNZDb 7
EURJPYb 5
GBPUSDb 3
CADJPYb 3
GBPAUDb 2
EURGBPb 2
AUDUSDb 2
EURAUDb 1
EURNZDb 1
AUDJPYb 1
CADCHFb 1
CHFJPYb 1
NZDJPYb 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDUSDb 110
GBPCADb 82
EURUSDb 98
AUDCADb 70
EURCHFb 39
USDJPYb 41
AUDNZDb -10
EURJPYb 9
GBPUSDb 6
CADJPYb 5
GBPAUDb 2
EURGBPb 11
AUDUSDb 6
EURAUDb 1
EURNZDb 1
AUDJPYb 1
CADCHFb 2
CHFJPYb 1
NZDJPYb 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDUSDb 3.2K
GBPCADb 3.4K
EURUSDb 948
AUDCADb 2.1K
EURCHFb 1.4K
USDJPYb 789
AUDNZDb -2K
EURJPYb 350
GBPUSDb 267
CADJPYb 303
GBPAUDb 159
EURGBPb 202
AUDUSDb 160
EURAUDb 100
EURNZDb 99
AUDJPYb 99
CADCHFb 104
CHFJPYb 102
NZDJPYb 112
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 105.64 RUR
最差交易: -1 621 RUR
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +2 232.70 RUR
最大连续亏损: -4 670.89 RUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AMarkets-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2026.01.05 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 11:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 01:26
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.19 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 04:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 03:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 04:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.16 21:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
