- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 216
Kârla kapanan işlemler:
1 408 (63.53%)
Zararla kapanan işlemler:
808 (36.46%)
En iyi işlem:
301.86 USD
En kötü işlem:
-737.99 USD
Brüt kâr:
6 798.37 USD (489 317 pips)
Brüt zarar:
-4 539.98 USD (331 865 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (94.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
951.43 USD (9)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
80.43%
Maks. mevduat yükü:
114.54%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
3.06
Alış işlemleri:
1 103 (49.77%)
Satış işlemleri:
1 113 (50.23%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
1.02 USD
Ortalama kâr:
4.83 USD
Ortalama zarar:
-5.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-116.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-737.99 USD (1)
Aylık büyüme:
1.58%
Yıllık tahmin:
20.85%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
737.99 USD (36.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.11% (737.99 USD)
Varlığa göre:
86.11% (2 421.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|932
|EURGBP
|680
|AUDUSD
|361
|EURCAD
|174
|NZDCAD
|52
|profit
|17
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|237
|EURGBP
|175
|AUDUSD
|444
|EURCAD
|212
|NZDCAD
|84
|profit
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|37K
|EURGBP
|31K
|AUDUSD
|43K
|EURCAD
|37K
|NZDCAD
|12K
|profit
|0
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +301.86 USD
En kötü işlem: -738 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +94.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -116.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Pro.ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 24
|0.00 × 6
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FBCorp-Live
|0.00 × 2
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 3
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 6
|
PurpleTrading-04Live
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 3
İnceleme yok
