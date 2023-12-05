SinyallerBölümler
Rinat Kaibyshev

Hardnosed

Rinat Kaibyshev
0 inceleme
Güvenilirlik
157 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 104%
Alpari-Pro.ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 216
Kârla kapanan işlemler:
1 408 (63.53%)
Zararla kapanan işlemler:
808 (36.46%)
En iyi işlem:
301.86 USD
En kötü işlem:
-737.99 USD
Brüt kâr:
6 798.37 USD (489 317 pips)
Brüt zarar:
-4 539.98 USD (331 865 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (94.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
951.43 USD (9)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
80.43%
Maks. mevduat yükü:
114.54%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
3.06
Alış işlemleri:
1 103 (49.77%)
Satış işlemleri:
1 113 (50.23%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
1.02 USD
Ortalama kâr:
4.83 USD
Ortalama zarar:
-5.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-116.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-737.99 USD (1)
Aylık büyüme:
1.58%
Yıllık tahmin:
20.85%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
737.99 USD (36.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.11% (737.99 USD)
Varlığa göre:
86.11% (2 421.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 932
EURGBP 680
AUDUSD 361
EURCAD 174
NZDCAD 52
profit 17
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 237
EURGBP 175
AUDUSD 444
EURCAD 212
NZDCAD 84
profit 1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 37K
EURGBP 31K
AUDUSD 43K
EURCAD 37K
NZDCAD 12K
profit 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +301.86 USD
En kötü işlem: -738 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +94.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -116.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Pro.ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 24
0.00 × 6
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FBCorp-Live
0.00 × 2
LMAX-LiveUK
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 3
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 6
PurpleTrading-04Live
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 3
267 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.01 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 16:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 05:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 03:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 13:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 06:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 18:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 15:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.