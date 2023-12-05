- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 216
Profit Trade:
1 408 (63.53%)
Loss Trade:
808 (36.46%)
Best Trade:
301.86 USD
Worst Trade:
-737.99 USD
Profitto lordo:
6 798.37 USD (489 317 pips)
Perdita lorda:
-4 539.98 USD (331 865 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (94.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
951.43 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
80.43%
Massimo carico di deposito:
114.54%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
3.06
Long Trade:
1 103 (49.77%)
Short Trade:
1 113 (50.23%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
4.83 USD
Perdita media:
-5.62 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-116.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-737.99 USD (1)
Crescita mensile:
1.58%
Previsione annuale:
20.85%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
737.99 USD (36.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.11% (737.99 USD)
Per equità:
86.11% (2 421.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|932
|EURGBP
|680
|AUDUSD
|361
|EURCAD
|174
|NZDCAD
|52
|profit
|17
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|237
|EURGBP
|175
|AUDUSD
|444
|EURCAD
|212
|NZDCAD
|84
|profit
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|37K
|EURGBP
|31K
|AUDUSD
|43K
|EURCAD
|37K
|NZDCAD
|12K
|profit
|0
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +301.86 USD
Worst Trade: -738 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +94.51 USD
Massima perdita consecutiva: -116.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Pro.ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 24
|0.00 × 6
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FBCorp-Live
|0.00 × 2
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 3
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 6
|
PurpleTrading-04Live
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 3
267 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
104%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
157
99%
2 216
63%
80%
1.49
1.02
USD
USD
86%
1:500