Rinat Kaibyshev

Hardnosed

Rinat Kaibyshev
0 recensioni
Affidabilità
157 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 104%
Alpari-Pro.ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 216
Profit Trade:
1 408 (63.53%)
Loss Trade:
808 (36.46%)
Best Trade:
301.86 USD
Worst Trade:
-737.99 USD
Profitto lordo:
6 798.37 USD (489 317 pips)
Perdita lorda:
-4 539.98 USD (331 865 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (94.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
951.43 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
80.43%
Massimo carico di deposito:
114.54%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
3.06
Long Trade:
1 103 (49.77%)
Short Trade:
1 113 (50.23%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
4.83 USD
Perdita media:
-5.62 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-116.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-737.99 USD (1)
Crescita mensile:
1.58%
Previsione annuale:
20.85%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
737.99 USD (36.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.11% (737.99 USD)
Per equità:
86.11% (2 421.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 932
EURGBP 680
AUDUSD 361
EURCAD 174
NZDCAD 52
profit 17
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 237
EURGBP 175
AUDUSD 444
EURCAD 212
NZDCAD 84
profit 1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 37K
EURGBP 31K
AUDUSD 43K
EURCAD 37K
NZDCAD 12K
profit 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +301.86 USD
Worst Trade: -738 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +94.51 USD
Massima perdita consecutiva: -116.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Pro.ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 24
0.00 × 6
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FBCorp-Live
0.00 × 2
LMAX-LiveUK
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 3
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 6
PurpleTrading-04Live
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 3
267 più
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Hardnosed
30USD al mese
104%
0
0
USD
3.5K
USD
157
99%
2 216
63%
80%
1.49
1.02
USD
86%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.