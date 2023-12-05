SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Hardnosed
Rinat Kaibyshev

Hardnosed

Rinat Kaibyshev
0 avis
Fiabilité
157 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 104%
Alpari-Pro.ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 216
Bénéfice trades:
1 408 (63.53%)
Perte trades:
808 (36.46%)
Meilleure transaction:
301.86 USD
Pire transaction:
-737.99 USD
Bénéfice brut:
6 798.37 USD (489 317 pips)
Perte brute:
-4 539.98 USD (331 865 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (94.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
951.43 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
80.43%
Charge de dépôt maximale:
114.54%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
3.06
Longs trades:
1 103 (49.77%)
Courts trades:
1 113 (50.23%)
Facteur de profit:
1.50
Rendement attendu:
1.02 USD
Bénéfice moyen:
4.83 USD
Perte moyenne:
-5.62 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-116.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-737.99 USD (1)
Croissance mensuelle:
1.58%
Prévision annuelle:
20.85%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
737.99 USD (36.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.11% (737.99 USD)
Par fonds propres:
86.11% (2 421.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 932
EURGBP 680
AUDUSD 361
EURCAD 174
NZDCAD 52
profit 17
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 237
EURGBP 175
AUDUSD 444
EURCAD 212
NZDCAD 84
profit 1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 37K
EURGBP 31K
AUDUSD 43K
EURCAD 37K
NZDCAD 12K
profit 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +301.86 USD
Pire transaction: -738 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +94.51 USD
Perte consécutive maximale: -116.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-Pro.ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 24
0.00 × 6
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FBCorp-Live
0.00 × 2
LMAX-LiveUK
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 3
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 6
PurpleTrading-04Live
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 3
267 plus...
Aucun avis
2025.10.01 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 16:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 05:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 03:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 13:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 06:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 18:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 15:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
