Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RakutenSecurities-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralMarkets-Live3 1.67 × 3 Exness-Real3 2.12 × 33 ICMarketsSC-Live02 3.00 × 2 Pepperstone-Demo02 3.20 × 10 FPMarkets-Live 3.33 × 3 Exness-Real14 3.67 × 3 WindsorBrokers-REAL 4.12 × 34 Ava-Real 1 4.86 × 7 Tickmill-Live08 6.25 × 4 XMGlobal-Real 35 6.67 × 3 ICMarketsSC-Live27 7.32 × 122 ICMarketsSC-Live09 7.38 × 375 ICMarketsSC-Live06 7.66 × 190 ICMarketsSC-Live03 7.75 × 93 Exness-Real7 7.86 × 29 ICMarketsSC-Live20 7.88 × 411 RakutenSecuritiesAustralia-Live 7.94 × 500 RoboForex-Prime 8.06 × 65 FusionMarkets-Live 8.71 × 35 Pepperstone-Edge12 9.12 × 26 Exness-Real6 9.49 × 144 BlackBullMarkets-Live 9.50 × 2 AlgoGlobal-Real 9.99 × 575 ICMarketsSC-Live31 10.32 × 248 FXDD-MT4 Live Server 7 10.40 × 116 12 daha fazla...