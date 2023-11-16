SinyallerBölümler
Solid Deal 14
Takaho Seto

Solid Deal 14

Takaho Seto
0 inceleme
Güvenilirlik
126 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 220%
RakutenSecurities-Live
1:25
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 856
Kârla kapanan işlemler:
1 349 (72.68%)
Zararla kapanan işlemler:
507 (27.32%)
En iyi işlem:
59 290.00 JPY
En kötü işlem:
-140 200.00 JPY
Brüt kâr:
6 651 040.00 JPY (200 473 pips)
Brüt zarar:
-5 438 204.00 JPY (160 134 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (82 460.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
134 665.00 JPY (19)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
55.15%
Maks. mevduat yükü:
99.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
4.17
Alış işlemleri:
1 238 (66.70%)
Satış işlemleri:
618 (33.30%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
653.47 JPY
Ortalama kâr:
4 930.35 JPY
Ortalama zarar:
-10 726.24 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-2 580.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-140 200.00 JPY (1)
Aylık büyüme:
-1.27%
Yıllık tahmin:
-15.36%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
47 974.00 JPY
Maksimum:
291 017.00 JPY (19.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.64% (228 630.00 JPY)
Varlığa göre:
44.67% (731 400.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 1029
EURJPY 391
EURUSD 295
GBPJPY 141
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 7.3K
EURJPY 2.7K
EURUSD 532
GBPJPY 61
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 24K
EURJPY 15K
EURUSD 804
GBPJPY 485
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59 290.00 JPY
En kötü işlem: -140 200 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +82 460.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -2 580.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RakutenSecurities-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralMarkets-Live3
1.67 × 3
Exness-Real3
2.12 × 33
ICMarketsSC-Live02
3.00 × 2
Pepperstone-Demo02
3.20 × 10
FPMarkets-Live
3.33 × 3
Exness-Real14
3.67 × 3
WindsorBrokers-REAL
4.12 × 34
Ava-Real 1
4.86 × 7
Tickmill-Live08
6.25 × 4
XMGlobal-Real 35
6.67 × 3
ICMarketsSC-Live27
7.32 × 122
ICMarketsSC-Live09
7.38 × 375
ICMarketsSC-Live06
7.66 × 190
ICMarketsSC-Live03
7.75 × 93
Exness-Real7
7.86 × 29
ICMarketsSC-Live20
7.88 × 411
RakutenSecuritiesAustralia-Live
7.94 × 500
RoboForex-Prime
8.06 × 65
FusionMarkets-Live
8.71 × 35
Pepperstone-Edge12
9.12 × 26
Exness-Real6
9.49 × 144
BlackBullMarkets-Live
9.50 × 2
AlgoGlobal-Real
9.99 × 575
ICMarketsSC-Live31
10.32 × 248
FXDD-MT4 Live Server 7
10.40 × 116
My signals give solid profits.
Backtesting over the past 20 years has yielded approximately 2 billion in compound interest. In real trading, we have made an average profit of 200,000 yen per month from June to the present, and we expect even more profits as we gradually increase the number of lots.
The reasons for such reliable transactions are as follows.
① Operation using three EAs that do not involve emotions
②Each EA has different logic, and each makes profit
③ Sound logic of not trading when the market price moves significantly
