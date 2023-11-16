- Büyüme
İşlemler:
1 856
Kârla kapanan işlemler:
1 349 (72.68%)
Zararla kapanan işlemler:
507 (27.32%)
En iyi işlem:
59 290.00 JPY
En kötü işlem:
-140 200.00 JPY
Brüt kâr:
6 651 040.00 JPY (200 473 pips)
Brüt zarar:
-5 438 204.00 JPY (160 134 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (82 460.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
134 665.00 JPY (19)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
55.15%
Maks. mevduat yükü:
99.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
4.17
Alış işlemleri:
1 238 (66.70%)
Satış işlemleri:
618 (33.30%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
653.47 JPY
Ortalama kâr:
4 930.35 JPY
Ortalama zarar:
-10 726.24 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-2 580.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-140 200.00 JPY (1)
Aylık büyüme:
-1.27%
Yıllık tahmin:
-15.36%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
47 974.00 JPY
Maksimum:
291 017.00 JPY (19.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.64% (228 630.00 JPY)
Varlığa göre:
44.67% (731 400.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1029
|EURJPY
|391
|EURUSD
|295
|GBPJPY
|141
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|7.3K
|EURJPY
|2.7K
|EURUSD
|532
|GBPJPY
|61
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|24K
|EURJPY
|15K
|EURUSD
|804
|GBPJPY
|485
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +59 290.00 JPY
En kötü işlem: -140 200 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +82 460.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -2 580.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RakutenSecurities-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralMarkets-Live3
|1.67 × 3
|
Exness-Real3
|2.12 × 33
|
ICMarketsSC-Live02
|3.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|3.20 × 10
|
FPMarkets-Live
|3.33 × 3
|
Exness-Real14
|3.67 × 3
|
WindsorBrokers-REAL
|4.12 × 34
|
Ava-Real 1
|4.86 × 7
|
Tickmill-Live08
|6.25 × 4
|
XMGlobal-Real 35
|6.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|7.32 × 122
|
ICMarketsSC-Live09
|7.38 × 375
|
ICMarketsSC-Live06
|7.66 × 190
|
ICMarketsSC-Live03
|7.75 × 93
|
Exness-Real7
|7.86 × 29
|
ICMarketsSC-Live20
|7.88 × 411
|
RakutenSecuritiesAustralia-Live
|7.94 × 500
|
RoboForex-Prime
|8.06 × 65
|
FusionMarkets-Live
|8.71 × 35
|
Pepperstone-Edge12
|9.12 × 26
|
Exness-Real6
|9.49 × 144
|
BlackBullMarkets-Live
|9.50 × 2
|
AlgoGlobal-Real
|9.99 × 575
|
ICMarketsSC-Live31
|10.32 × 248
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|10.40 × 116
My signals give solid profits.
Backtesting over the past 20 years has yielded approximately 2 billion in compound interest. In real trading, we have made an average profit of 200,000 yen per month from June to the present, and we expect even more profits as we gradually increase the number of lots.
The reasons for such reliable transactions are as follows.
① Operation using three EAs that do not involve emotions
②Each EA has different logic, and each makes profit
③ Sound logic of not trading when the market price moves significantly
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
220%
0
0
USD
USD
814K
JPY
JPY
126
97%
1 856
72%
55%
1.22
653.47
JPY
JPY
45%
1:25