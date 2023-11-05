- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|806
|AUDUSD
|556
|AUDCAD
|372
|XAUUSD
|127
|BTCUSD
|45
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|15
|USDCHF
|14
|GBPJPY
|3
|EURGBP
|2
|EURJPY
|2
|CADJPY
|1
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|164K
|AUDUSD
|256K
|AUDCAD
|146K
|XAUUSD
|85K
|BTCUSD
|21K
|GBPUSD
|19K
|USDJPY
|2.5K
|USDCHF
|-608
|GBPJPY
|-1.1K
|EURGBP
|1.3K
|EURJPY
|-192
|CADJPY
|-74
|AUDNZD
|80
|AUDJPY
|-1.1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|15K
|AUDUSD
|7.9K
|AUDCAD
|21K
|XAUUSD
|48K
|BTCUSD
|53M
|GBPUSD
|16K
|USDJPY
|2.9K
|USDCHF
|-655
|GBPJPY
|-353
|EURGBP
|462
|EURJPY
|51
|CADJPY
|-52
|AUDNZD
|65
|AUDJPY
|-551
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 5
|
USGFX-Live
|0.00 × 9
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 19
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 17
|
Exness-Real
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 5
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 12
|
LiteForex-ECN.com
|0.02 × 41
|
Alpari-Pro.ECN
|0.06 × 52
|
Exness-Real3
|0.06 × 17
|
ICMarkets-Live16
|0.09 × 54
|
RoboForexEU-ECN
|0.11 × 19
|
ICMarkets-Live03
|0.12 × 41
|
ICMarkets-Live04
|0.16 × 911
|
Pepperstone-Edge09
|0.20 × 30
|
Pepperstone-Edge04
|0.21 × 43
|
ICMarketsSC-Live20
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.26 × 132
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.27 × 15
|
Pepperstone-Edge08
|0.29 × 7
|
XMGlobal-Real 46
|0.31 × 45
|
ICMarkets-Live10
|0.32 × 366
NS TRADE | Ternak Akun — EA Portfolio Framework
This account operates using a multi-EA portfolio system under the Ternak Akun framework.
Instead of relying on a single Expert Advisor, the system distributes exposure across multiple EAs, each designed with:
-
Different logic and execution behavior
-
Independent risk parameters
-
Specific market condition responses
The objective is portfolio-level stability, not individual EA perfection.
System Structure
-
Multi-strategy EA deployment
-
Risk segmented per EA & setup
-
Exposure managed at portfolio level
-
Floating drawdown is expected and monitored
-
Capital preservation comes first
This is not a single-EA setup chasing short-term results.
This is a structured EA portfolio designed to operate across market cycles.
Consistency is a process.
Longevity is the goal.
Connect
Instagram: https://www.instagram.com/narko.santoso/
Linktree: https://linktr.ee/nstrade
