Wijanarko Putro Santoso

NS 1433504 Semi Otomatis

Wijanarko Putro Santoso
可靠性
128
1 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 476%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 961
盈利交易:
1 448 (73.83%)
亏损交易:
513 (26.16%)
最好交易:
51 960.00 USD
最差交易:
-19 565.50 USD
毛利:
1 296 705.45 USD (83 492 177 pips)
毛利亏损:
-605 586.01 USD (30 864 303 pips)
最大连续赢利:
24 (8 478.51 USD)
最大连续盈利:
80 100.86 USD (4)
夏普比率:
0.02
交易活动:
93.91%
最大入金加载:
22.92%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 天
采收率:
13.03
长期交易:
1 019 (51.96%)
短期交易:
942 (48.04%)
利润因子:
2.14
预期回报:
352.43 USD
平均利润:
895.51 USD
平均损失:
-1 180.48 USD
最大连续失误:
14 (-8 524.04 USD)
最大连续亏损:
-53 052.90 USD (5)
每月增长:
2.12%
年度预测:
25.74%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
21 895.92 USD
最大值:
53 052.90 USD (11.14%)
相对跌幅:
结余:
42.55% (26 388.67 USD)
净值:
34.47% (238 223.79 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 806
AUDUSD 556
AUDCAD 372
XAUUSD 127
BTCUSD 45
GBPUSD 16
USDJPY 15
USDCHF 14
GBPJPY 3
EURGBP 2
EURJPY 2
CADJPY 1
AUDNZD 1
AUDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 164K
AUDUSD 256K
AUDCAD 146K
XAUUSD 85K
BTCUSD 21K
GBPUSD 19K
USDJPY 2.5K
USDCHF -608
GBPJPY -1.1K
EURGBP 1.3K
EURJPY -192
CADJPY -74
AUDNZD 80
AUDJPY -1.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 15K
AUDUSD 7.9K
AUDCAD 21K
XAUUSD 48K
BTCUSD 53M
GBPUSD 16K
USDJPY 2.9K
USDCHF -655
GBPJPY -353
EURGBP 462
EURJPY 51
CADJPY -52
AUDNZD 65
AUDJPY -551
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +51 960.00 USD
最差交易: -19 566 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +8 478.51 USD
最大连续亏损: -8 524.04 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 5
USGFX-Live
0.00 × 9
TurnkeyFX-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 19
ICMarkets-Live07
0.00 × 17
Exness-Real
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 5
Coinexx-Demo
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 12
LiteForex-ECN.com
0.02 × 41
Alpari-Pro.ECN
0.06 × 52
Exness-Real3
0.06 × 17
ICMarkets-Live16
0.09 × 54
RoboForexEU-ECN
0.11 × 19
ICMarkets-Live03
0.12 × 41
ICMarkets-Live04
0.16 × 911
Pepperstone-Edge09
0.20 × 30
Pepperstone-Edge04
0.21 × 43
ICMarketsSC-Live20
0.25 × 4
FusionMarkets-Demo
0.26 × 132
FXOpen-ECN Live Server
0.27 × 15
Pepperstone-Edge08
0.29 × 7
XMGlobal-Real 46
0.31 × 45
ICMarkets-Live10
0.32 × 366
86 更多...
NS TRADE | Ternak Akun — EA Portfolio Framework

This account operates using a multi-EA portfolio system under the Ternak Akun framework.

Instead of relying on a single Expert Advisor, the system distributes exposure across multiple EAs, each designed with:

  • Different logic and execution behavior

  • Independent risk parameters

  • Specific market condition responses

The objective is portfolio-level stability, not individual EA perfection.

System Structure

  • Multi-strategy EA deployment

  • Risk segmented per EA & setup

  • Exposure managed at portfolio level

  • Floating drawdown is expected and monitored

  • Capital preservation comes first

This is not a single-EA setup chasing short-term results.
This is a structured EA portfolio designed to operate across market cycles.

Consistency is a process.
Longevity is the goal.

Connect
Instagram: https://www.instagram.com/narko.santoso/
Linktree: https://linktr.ee/nstrade


