Wijanarko Putro Santoso

NS 1433504 Semi Otomatis

Wijanarko Putro Santoso
0 отзывов
Надежность
128 недель
1 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 476%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 961
Прибыльных трейдов:
1 448 (73.83%)
Убыточных трейдов:
513 (26.16%)
Лучший трейд:
51 960.00 USD
Худший трейд:
-19 565.50 USD
Общая прибыль:
1 296 705.45 USD (83 492 177 pips)
Общий убыток:
-605 586.01 USD (30 864 303 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (8 478.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
80 100.86 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
93.91%
Макс. загрузка депозита:
22.92%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
13.03
Длинных трейдов:
1 019 (51.96%)
Коротких трейдов:
942 (48.04%)
Профит фактор:
2.14
Мат. ожидание:
352.43 USD
Средняя прибыль:
895.51 USD
Средний убыток:
-1 180.48 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-8 524.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-53 052.90 USD (5)
Прирост в месяц:
2.12%
Годовой прогноз:
25.74%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21 895.92 USD
Максимальная:
53 052.90 USD (11.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.55% (26 388.67 USD)
По эквити:
34.47% (238 223.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 806
AUDUSD 556
AUDCAD 372
XAUUSD 127
BTCUSD 45
GBPUSD 16
USDJPY 15
USDCHF 14
GBPJPY 3
EURGBP 2
EURJPY 2
CADJPY 1
AUDNZD 1
AUDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 164K
AUDUSD 256K
AUDCAD 146K
XAUUSD 85K
BTCUSD 21K
GBPUSD 19K
USDJPY 2.5K
USDCHF -608
GBPJPY -1.1K
EURGBP 1.3K
EURJPY -192
CADJPY -74
AUDNZD 80
AUDJPY -1.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 15K
AUDUSD 7.9K
AUDCAD 21K
XAUUSD 48K
BTCUSD 53M
GBPUSD 16K
USDJPY 2.9K
USDCHF -655
GBPJPY -353
EURGBP 462
EURJPY 51
CADJPY -52
AUDNZD 65
AUDJPY -551
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +51 960.00 USD
Худший трейд: -19 566 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +8 478.51 USD
Макс. убыток в серии: -8 524.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 5
USGFX-Live
0.00 × 9
TurnkeyFX-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 19
ICMarkets-Live07
0.00 × 17
Exness-Real
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 5
Coinexx-Demo
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 12
LiteForex-ECN.com
0.02 × 41
Alpari-Pro.ECN
0.06 × 52
Exness-Real3
0.06 × 17
ICMarkets-Live16
0.09 × 54
RoboForexEU-ECN
0.11 × 19
ICMarkets-Live03
0.12 × 41
ICMarkets-Live04
0.16 × 911
Pepperstone-Edge09
0.20 × 30
Pepperstone-Edge04
0.21 × 43
ICMarketsSC-Live20
0.25 × 4
FusionMarkets-Demo
0.26 × 132
FXOpen-ECN Live Server
0.27 × 15
Pepperstone-Edge08
0.29 × 7
XMGlobal-Real 46
0.31 × 45
ICMarkets-Live10
0.32 × 366
NS TRADE | Ternak Akun — EA Portfolio Framework

This account operates using a multi-EA portfolio system under the Ternak Akun framework.

Instead of relying on a single Expert Advisor, the system distributes exposure across multiple EAs, each designed with:

  • Different logic and execution behavior

  • Independent risk parameters

  • Specific market condition responses

The objective is portfolio-level stability, not individual EA perfection.

System Structure

  • Multi-strategy EA deployment

  • Risk segmented per EA & setup

  • Exposure managed at portfolio level

  • Floating drawdown is expected and monitored

  • Capital preservation comes first

This is not a single-EA setup chasing short-term results.
This is a structured EA portfolio designed to operate across market cycles.

Consistency is a process.
Longevity is the goal.

Connect
Instagram: https://www.instagram.com/narko.santoso/
Linktree: https://linktr.ee/nstrade


Нет отзывов
2025.12.22 20:44
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.03 18:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.13 04:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.24 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.13 18:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.06 15:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.09 17:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.