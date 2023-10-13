SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MR Bot Portfolio Robo
Anton Rybin

MR Bot Portfolio Robo

Anton Rybin
0 inceleme
Güvenilirlik
103 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 34%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 025
Kârla kapanan işlemler:
822 (80.19%)
Zararla kapanan işlemler:
203 (19.80%)
En iyi işlem:
49.65 USD
En kötü işlem:
-200.60 USD
Brüt kâr:
2 049.70 USD (93 682 pips)
Brüt zarar:
-1 878.04 USD (74 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (53.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
96.46 USD (32)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
44.18%
Maks. mevduat yükü:
22.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.34
Alış işlemleri:
519 (50.63%)
Satış işlemleri:
506 (49.37%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.17 USD
Ortalama kâr:
2.49 USD
Ortalama zarar:
-9.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-501.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-501.99 USD (5)
Aylık büyüme:
3.22%
Yıllık tahmin:
39.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.77 USD
Maksimum:
502.95 USD (51.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.30% (501.99 USD)
Varlığa göre:
63.04% (394.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 729
EURUSD 296
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 454
EURUSD -282
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 19K
EURUSD 1.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.65 USD
En kötü işlem: -201 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +53.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -501.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.49 × 79
RoboForex-ECN-3
0.64 × 89
ICMarketsSC-Live04
2.55 × 121
FXCL-Main2
3.00 × 1
RoboForex-Pro-2
5.78 × 263
FINAM-Real4
8.25 × 4
VantageInternational-Live 3
9.65 × 396
VantageInternational-Live 11
9.91 × 401
İnceleme yok
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.76% of days out of 661 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 12:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 09:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 14:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 08:43
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 06:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 15:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 14:42
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 07:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.09 14:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.09 13:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 14:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.13 06:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 402 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.16 09:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MR Bot Portfolio Robo
Ayda 30 USD
34%
0
0
USD
690
USD
103
100%
1 025
80%
44%
1.09
0.17
USD
63%
1:300
