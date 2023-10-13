- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 025
Kârla kapanan işlemler:
822 (80.19%)
Zararla kapanan işlemler:
203 (19.80%)
En iyi işlem:
49.65 USD
En kötü işlem:
-200.60 USD
Brüt kâr:
2 049.70 USD (93 682 pips)
Brüt zarar:
-1 878.04 USD (74 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (53.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
96.46 USD (32)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
44.18%
Maks. mevduat yükü:
22.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.34
Alış işlemleri:
519 (50.63%)
Satış işlemleri:
506 (49.37%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.17 USD
Ortalama kâr:
2.49 USD
Ortalama zarar:
-9.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-501.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-501.99 USD (5)
Aylık büyüme:
3.22%
Yıllık tahmin:
39.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.77 USD
Maksimum:
502.95 USD (51.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.30% (501.99 USD)
Varlığa göre:
63.04% (394.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|729
|EURUSD
|296
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|454
|EURUSD
|-282
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|19K
|EURUSD
|1.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.65 USD
En kötü işlem: -201 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +53.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -501.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.49 × 79
|
RoboForex-ECN-3
|0.64 × 89
|
ICMarketsSC-Live04
|2.55 × 121
|
FXCL-Main2
|3.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|5.78 × 263
|
FINAM-Real4
|8.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|9.65 × 396
|
VantageInternational-Live 11
|9.91 × 401
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
34%
0
0
USD
USD
690
USD
USD
103
100%
1 025
80%
44%
1.09
0.17
USD
USD
63%
1:300