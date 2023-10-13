- 자본
- 축소
트레이드:
1 129
이익 거래:
905 (80.15%)
손실 거래:
224 (19.84%)
최고의 거래:
49.65 USD
최악의 거래:
-200.60 USD
총 수익:
2 204.96 USD (101 658 pips)
총 손실:
-1 966.70 USD (80 510 pips)
연속 최대 이익:
34 (53.18 USD)
연속 최대 이익:
96.46 USD (32)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
43.16%
최대 입금량:
22.16%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
0.47
롱(주식매수):
563 (49.87%)
숏(주식차입매도):
566 (50.13%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
0.21 USD
평균 이익:
2.44 USD
평균 손실:
-8.78 USD
연속 최대 손실:
5 (-501.99 USD)
연속 최대 손실:
-501.99 USD (5)
월별 성장률:
1.97%
연간 예측:
23.93%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
31.77 USD
최대한의:
502.95 USD (51.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
51.30% (501.99 USD)
자본금별:
63.04% (394.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|826
|EURUSD
|303
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|508
|EURUSD
|-270
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|20K
|EURUSD
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboMarkets-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
47%
0
0
USD
USD
759
USD
USD
118
100%
1 129
80%
43%
1.12
0.21
USD
USD
63%
1:300