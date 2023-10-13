СигналыРазделы
Anton Rybin

MR Bot Portfolio Robo

Anton Rybin
0 отзывов
Надежность
115 недель
0 / 0 USD
прирост с 2023 47%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 125
Прибыльных трейдов:
902 (80.17%)
Убыточных трейдов:
223 (19.82%)
Лучший трейд:
49.65 USD
Худший трейд:
-200.60 USD
Общая прибыль:
2 200.81 USD (101 370 pips)
Общий убыток:
-1 964.60 USD (80 308 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (53.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
96.46 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
43.16%
Макс. загрузка депозита:
22.16%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.47
Длинных трейдов:
559 (49.69%)
Коротких трейдов:
566 (50.31%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.21 USD
Средняя прибыль:
2.44 USD
Средний убыток:
-8.81 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-501.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-501.99 USD (5)
Прирост в месяц:
3.37%
Годовой прогноз:
44.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.77 USD
Максимальная:
502.95 USD (51.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.30% (501.99 USD)
По эквити:
63.04% (394.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 822
EURUSD 303
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 506
EURUSD -270
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 20K
EURUSD 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +49.65 USD
Худший трейд: -201 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +53.18 USD
Макс. убыток в серии: -501.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.49 × 79
RoboForex-ECN-3
0.64 × 89
ICMarketsSC-Live04
2.55 × 121
FXCL-Main2
3.00 × 1
RoboForex-Pro-2
5.78 × 263
FINAM-Real4
8.25 × 4
VantageInternational-Live 3
9.65 × 396
VantageInternational-Live 11
9.91 × 401
Нет отзывов
2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.76% of days out of 661 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 12:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 09:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 14:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 08:43
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 06:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 15:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 14:42
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 07:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.09 14:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.09 13:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 14:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.13 06:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 402 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MR Bot Portfolio Robo
30 USD в месяц
47%
0
0
USD
757
USD
115
100%
1 125
80%
43%
1.12
0.21
USD
63%
1:300
