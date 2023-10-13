- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 125
Прибыльных трейдов:
902 (80.17%)
Убыточных трейдов:
223 (19.82%)
Лучший трейд:
49.65 USD
Худший трейд:
-200.60 USD
Общая прибыль:
2 200.81 USD (101 370 pips)
Общий убыток:
-1 964.60 USD (80 308 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (53.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
96.46 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
43.16%
Макс. загрузка депозита:
22.16%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.47
Длинных трейдов:
559 (49.69%)
Коротких трейдов:
566 (50.31%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.21 USD
Средняя прибыль:
2.44 USD
Средний убыток:
-8.81 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-501.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-501.99 USD (5)
Прирост в месяц:
3.37%
Годовой прогноз:
44.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.77 USD
Максимальная:
502.95 USD (51.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.30% (501.99 USD)
По эквити:
63.04% (394.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|822
|EURUSD
|303
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|506
|EURUSD
|-270
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|20K
|EURUSD
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +49.65 USD
Худший трейд: -201 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +53.18 USD
Макс. убыток в серии: -501.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.49 × 79
|
RoboForex-ECN-3
|0.64 × 89
|
ICMarketsSC-Live04
|2.55 × 121
|
FXCL-Main2
|3.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|5.78 × 263
|
FINAM-Real4
|8.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|9.65 × 396
|
VantageInternational-Live 11
|9.91 × 401
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
47%
0
0
USD
USD
757
USD
USD
115
100%
1 125
80%
43%
1.12
0.21
USD
USD
63%
1:300