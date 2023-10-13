- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 129
盈利交易:
905 (80.15%)
亏损交易:
224 (19.84%)
最好交易:
49.65 USD
最差交易:
-200.60 USD
毛利:
2 204.96 USD (101 658 pips)
毛利亏损:
-1 966.70 USD (80 510 pips)
最大连续赢利:
34 (53.18 USD)
最大连续盈利:
96.46 USD (32)
夏普比率:
0.03
交易活动:
43.16%
最大入金加载:
22.16%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
17 小时
采收率:
0.47
长期交易:
563 (49.87%)
短期交易:
566 (50.13%)
利润因子:
1.12
预期回报:
0.21 USD
平均利润:
2.44 USD
平均损失:
-8.78 USD
最大连续失误:
5 (-501.99 USD)
最大连续亏损:
-501.99 USD (5)
每月增长:
1.88%
年度预测:
23.93%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
31.77 USD
最大值:
502.95 USD (51.79%)
相对跌幅:
结余:
51.30% (501.99 USD)
净值:
63.04% (394.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|826
|EURUSD
|303
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|508
|EURUSD
|-270
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|20K
|EURUSD
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +49.65 USD
最差交易: -201 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +53.18 USD
最大连续亏损: -501.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboMarkets-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
