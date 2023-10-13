SeñalesSecciones
Anton Rybin

MR Bot Portfolio Robo

Anton Rybin
0 comentarios
Fiabilidad
118 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 48%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 130
Transacciones Rentables:
906 (80.17%)
Transacciones Irrentables:
224 (19.82%)
Mejor transacción:
49.65 USD
Peor transacción:
-200.60 USD
Beneficio Bruto:
2 205.63 USD (101 728 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 966.70 USD (80 510 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (53.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
96.46 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
43.16%
Carga máxima del depósito:
22.16%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.48
Transacciones Largas:
564 (49.91%)
Transacciones Cortas:
566 (50.09%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
0.21 USD
Beneficio medio:
2.43 USD
Pérdidas medias:
-8.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-501.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-501.99 USD (5)
Crecimiento al mes:
2.56%
Pronóstico anual:
31.05%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
31.77 USD
Máxima:
502.95 USD (51.79%)
Reducción relativa:
De balance:
51.30% (501.99 USD)
De fondos:
63.04% (394.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 827
EURUSD 303
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 509
EURUSD -270
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 20K
EURUSD 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +49.65 USD
Peor transacción: -201 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 32
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +53.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -501.99 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboMarkets-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.49 × 79
RoboForex-ECN-3
0.64 × 89
ICMarketsSC-Live04
2.55 × 121
FXCL-Main2
3.00 × 1
RoboForex-Pro-2
5.78 × 263
FINAM-Real4
8.25 × 4
VantageInternational-Live 3
9.65 × 396
VantageInternational-Live 11
9.91 × 401
No hay comentarios
2026.01.06 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.76% of days out of 661 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 12:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 09:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 14:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 08:43
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 06:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 15:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 14:42
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 07:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.09 14:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.09 13:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 14:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
