Total de Trades:
1 130
Transacciones Rentables:
906 (80.17%)
Transacciones Irrentables:
224 (19.82%)
Mejor transacción:
49.65 USD
Peor transacción:
-200.60 USD
Beneficio Bruto:
2 205.63 USD (101 728 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 966.70 USD (80 510 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (53.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
96.46 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
43.16%
Carga máxima del depósito:
22.16%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.48
Transacciones Largas:
564 (49.91%)
Transacciones Cortas:
566 (50.09%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
0.21 USD
Beneficio medio:
2.43 USD
Pérdidas medias:
-8.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-501.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-501.99 USD (5)
Crecimiento al mes:
2.56%
Pronóstico anual:
31.05%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
31.77 USD
Máxima:
502.95 USD (51.79%)
Reducción relativa:
De balance:
51.30% (501.99 USD)
De fondos:
63.04% (394.84 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|827
|EURUSD
|303
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|509
|EURUSD
|-270
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|20K
|EURUSD
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +49.65 USD
Peor transacción: -201 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 32
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +53.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -501.99 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboMarkets-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.49 × 79
|
RoboForex-ECN-3
|0.64 × 89
|
ICMarketsSC-Live04
|2.55 × 121
|
FXCL-Main2
|3.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|5.78 × 263
|
FINAM-Real4
|8.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|9.65 × 396
|
VantageInternational-Live 11
|9.91 × 401
