シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MR Bot Portfolio Robo
Anton Rybin

MR Bot Portfolio Robo

Anton Rybin
レビュー0件
信頼性
118週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 47%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 129
利益トレード:
905 (80.15%)
損失トレード:
224 (19.84%)
ベストトレード:
49.65 USD
最悪のトレード:
-200.60 USD
総利益:
2 204.96 USD (101 658 pips)
総損失:
-1 966.70 USD (80 510 pips)
最大連続の勝ち:
34 (53.18 USD)
最大連続利益:
96.46 USD (32)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
43.16%
最大入金額:
22.16%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.47
長いトレード:
563 (49.87%)
短いトレード:
566 (50.13%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
0.21 USD
平均利益:
2.44 USD
平均損失:
-8.78 USD
最大連続の負け:
5 (-501.99 USD)
最大連続損失:
-501.99 USD (5)
月間成長:
1.88%
年間予想:
23.93%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
31.77 USD
最大の:
502.95 USD (51.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
51.30% (501.99 USD)
エクイティによる:
63.04% (394.84 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 826
EURUSD 303
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 508
EURUSD -270
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 20K
EURUSD 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +49.65 USD
最悪のトレード: -201 USD
最大連続の勝ち: 32
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +53.18 USD
最大連続損失: -501.99 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarkets-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.49 × 79
RoboForex-ECN-3
0.64 × 89
ICMarketsSC-Live04
2.55 × 121
FXCL-Main2
3.00 × 1
RoboForex-Pro-2
5.78 × 263
FINAM-Real4
8.25 × 4
VantageInternational-Live 3
9.65 × 396
VantageInternational-Live 11
9.91 × 401
レビューなし
2026.01.06 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.76% of days out of 661 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 12:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 09:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 14:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 08:43
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 06:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 15:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 14:42
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 07:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.09 14:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.09 13:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 14:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
MR Bot Portfolio Robo
30 USD/月
47%
0
0
USD
759
USD
118
100%
1 129
80%
43%
1.12
0.21
USD
63%
1:300
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください