- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 129
利益トレード:
905 (80.15%)
損失トレード:
224 (19.84%)
ベストトレード:
49.65 USD
最悪のトレード:
-200.60 USD
総利益:
2 204.96 USD (101 658 pips)
総損失:
-1 966.70 USD (80 510 pips)
最大連続の勝ち:
34 (53.18 USD)
最大連続利益:
96.46 USD (32)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
43.16%
最大入金額:
22.16%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.47
長いトレード:
563 (49.87%)
短いトレード:
566 (50.13%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
0.21 USD
平均利益:
2.44 USD
平均損失:
-8.78 USD
最大連続の負け:
5 (-501.99 USD)
最大連続損失:
-501.99 USD (5)
月間成長:
1.88%
年間予想:
23.93%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
31.77 USD
最大の:
502.95 USD (51.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
51.30% (501.99 USD)
エクイティによる:
63.04% (394.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|826
|EURUSD
|303
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|508
|EURUSD
|-270
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|20K
|EURUSD
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +49.65 USD
最悪のトレード: -201 USD
最大連続の勝ち: 32
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +53.18 USD
最大連続損失: -501.99 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarkets-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.49 × 79
|
RoboForex-ECN-3
|0.64 × 89
|
ICMarketsSC-Live04
|2.55 × 121
|
FXCL-Main2
|3.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|5.78 × 263
|
FINAM-Real4
|8.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|9.65 × 396
|
VantageInternational-Live 11
|9.91 × 401
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
47%
0
0
USD
USD
759
USD
USD
118
100%
1 129
80%
43%
1.12
0.21
USD
USD
63%
1:300