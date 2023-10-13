- Crescita
Trade:
1 025
Profit Trade:
822 (80.19%)
Loss Trade:
203 (19.80%)
Best Trade:
49.65 USD
Worst Trade:
-200.60 USD
Profitto lordo:
2 049.70 USD (93 682 pips)
Perdita lorda:
-1 878.04 USD (74 335 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (53.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.46 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
44.18%
Massimo carico di deposito:
22.16%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.34
Long Trade:
519 (50.63%)
Short Trade:
506 (49.37%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
2.49 USD
Perdita media:
-9.25 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-501.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-501.99 USD (5)
Crescita mensile:
3.22%
Previsione annuale:
39.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.77 USD
Massimale:
502.95 USD (51.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.30% (501.99 USD)
Per equità:
63.04% (394.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|729
|EURUSD
|296
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|454
|EURUSD
|-282
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|19K
|EURUSD
|1.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.65 USD
Worst Trade: -201 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +53.18 USD
Massima perdita consecutiva: -501.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.49 × 79
|
RoboForex-ECN-3
|0.64 × 89
|
ICMarketsSC-Live04
|2.55 × 121
|
FXCL-Main2
|3.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|5.78 × 263
|
FINAM-Real4
|8.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|9.65 × 396
|
VantageInternational-Live 11
|9.91 × 401
Non ci sono recensioni
