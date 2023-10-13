SegnaliSezioni
Anton Rybin

MR Bot Portfolio Robo

Anton Rybin
0 recensioni
Affidabilità
103 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 34%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 025
Profit Trade:
822 (80.19%)
Loss Trade:
203 (19.80%)
Best Trade:
49.65 USD
Worst Trade:
-200.60 USD
Profitto lordo:
2 049.70 USD (93 682 pips)
Perdita lorda:
-1 878.04 USD (74 335 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (53.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.46 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
44.18%
Massimo carico di deposito:
22.16%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.34
Long Trade:
519 (50.63%)
Short Trade:
506 (49.37%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
2.49 USD
Perdita media:
-9.25 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-501.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-501.99 USD (5)
Crescita mensile:
3.22%
Previsione annuale:
39.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.77 USD
Massimale:
502.95 USD (51.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.30% (501.99 USD)
Per equità:
63.04% (394.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 729
EURUSD 296
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 454
EURUSD -282
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 19K
EURUSD 1.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +49.65 USD
Worst Trade: -201 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +53.18 USD
Massima perdita consecutiva: -501.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.49 × 79
RoboForex-ECN-3
0.64 × 89
ICMarketsSC-Live04
2.55 × 121
FXCL-Main2
3.00 × 1
RoboForex-Pro-2
5.78 × 263
FINAM-Real4
8.25 × 4
VantageInternational-Live 3
9.65 × 396
VantageInternational-Live 11
9.91 × 401
Non ci sono recensioni
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.76% of days out of 661 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 12:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 09:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 14:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 08:43
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 06:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 15:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 14:42
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 07:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.09 14:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.09 13:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 14:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.13 06:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 402 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.16 09:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
