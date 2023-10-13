SignauxSections
Anton Rybin

MR Bot Portfolio Robo

Anton Rybin
0 avis
Fiabilité
103 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 34%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 025
Bénéfice trades:
822 (80.19%)
Perte trades:
203 (19.80%)
Meilleure transaction:
49.65 USD
Pire transaction:
-200.60 USD
Bénéfice brut:
2 049.70 USD (93 682 pips)
Perte brute:
-1 878.04 USD (74 335 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (53.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
96.46 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
44.18%
Charge de dépôt maximale:
22.16%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
0.34
Longs trades:
519 (50.63%)
Courts trades:
506 (49.37%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.17 USD
Bénéfice moyen:
2.49 USD
Perte moyenne:
-9.25 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-501.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-501.99 USD (5)
Croissance mensuelle:
3.54%
Prévision annuelle:
42.97%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
31.77 USD
Maximal:
502.95 USD (51.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.30% (501.99 USD)
Par fonds propres:
63.04% (394.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 729
EURUSD 296
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 454
EURUSD -282
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 19K
EURUSD 1.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +49.65 USD
Pire transaction: -201 USD
Gains consécutifs maximales: 32
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +53.18 USD
Perte consécutive maximale: -501.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.49 × 79
RoboForex-ECN-3
0.64 × 89
ICMarketsSC-Live04
2.55 × 121
FXCL-Main2
3.00 × 1
RoboForex-Pro-2
5.78 × 263
FINAM-Real4
8.25 × 4
VantageInternational-Live 3
9.65 × 396
VantageInternational-Live 11
9.91 × 401
Aucun avis
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.76% of days out of 661 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 12:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 09:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 14:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 08:43
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 06:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 15:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 14:42
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 07:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.09 14:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.09 13:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 14:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.13 06:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 402 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.16 09:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MR Bot Portfolio Robo
30 USD par mois
34%
0
0
USD
690
USD
103
100%
1 025
80%
44%
1.09
0.17
USD
63%
1:300
Copier

