Anton Rybin

MR Bot Portfolio Robo

Anton Rybin
0 comentários
Confiabilidade
118 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 47%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 129
Negociações com lucro:
905 (80.15%)
Negociações com perda:
224 (19.84%)
Melhor negociação:
49.65 USD
Pior negociação:
-200.60 USD
Lucro bruto:
2 204.96 USD (101 658 pips)
Perda bruta:
-1 966.70 USD (80 510 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (53.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
96.46 USD (32)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
43.16%
Depósito máximo carregado:
22.16%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.47
Negociações longas:
563 (49.87%)
Negociações curtas:
566 (50.13%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
0.21 USD
Lucro médio:
2.44 USD
Perda média:
-8.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-501.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-501.99 USD (5)
Crescimento mensal:
1.88%
Previsão anual:
23.93%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
31.77 USD
Máximo:
502.95 USD (51.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.30% (501.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
63.04% (394.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 826
EURUSD 303
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 508
EURUSD -270
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 20K
EURUSD 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +49.65 USD
Pior negociação: -201 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 32
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +53.18 USD
Máxima perda consecutiva: -501.99 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarkets-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.49 × 79
RoboForex-ECN-3
0.64 × 89
ICMarketsSC-Live04
2.55 × 121
FXCL-Main2
3.00 × 1
RoboForex-Pro-2
5.78 × 263
FINAM-Real4
8.25 × 4
VantageInternational-Live 3
9.65 × 396
VantageInternational-Live 11
9.91 × 401
2026.01.06 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.76% of days out of 661 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 12:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 09:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 14:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 08:43
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 06:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 15:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 14:42
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 07:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.09 14:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.09 13:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 14:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.