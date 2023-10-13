- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 129
Negociações com lucro:
905 (80.15%)
Negociações com perda:
224 (19.84%)
Melhor negociação:
49.65 USD
Pior negociação:
-200.60 USD
Lucro bruto:
2 204.96 USD (101 658 pips)
Perda bruta:
-1 966.70 USD (80 510 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (53.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
96.46 USD (32)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
43.16%
Depósito máximo carregado:
22.16%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.47
Negociações longas:
563 (49.87%)
Negociações curtas:
566 (50.13%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
0.21 USD
Lucro médio:
2.44 USD
Perda média:
-8.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-501.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-501.99 USD (5)
Crescimento mensal:
1.88%
Previsão anual:
23.93%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
31.77 USD
Máximo:
502.95 USD (51.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.30% (501.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
63.04% (394.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|826
|EURUSD
|303
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|508
|EURUSD
|-270
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|20K
|EURUSD
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +49.65 USD
Pior negociação: -201 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 32
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +53.18 USD
Máxima perda consecutiva: -501.99 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarkets-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.49 × 79
|
RoboForex-ECN-3
|0.64 × 89
|
ICMarketsSC-Live04
|2.55 × 121
|
FXCL-Main2
|3.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|5.78 × 263
|
FINAM-Real4
|8.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|9.65 × 396
|
VantageInternational-Live 11
|9.91 × 401
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
47%
0
0
USD
USD
759
USD
USD
118
100%
1 129
80%
43%
1.12
0.21
USD
USD
63%
1:300