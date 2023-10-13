- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 130
Gewinntrades:
906 (80.17%)
Verlusttrades:
224 (19.82%)
Bester Trade:
49.65 USD
Schlechtester Trade:
-200.60 USD
Bruttoprofit:
2 205.63 USD (101 728 pips)
Bruttoverlust:
-1 966.70 USD (80 510 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (53.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
96.46 USD (32)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
43.16%
Max deposit load:
22.16%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.48
Long-Positionen:
564 (49.91%)
Short-Positionen:
566 (50.09%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
0.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.78 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-501.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-501.99 USD (5)
Wachstum pro Monat :
1.97%
Jahresprognose:
23.91%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
31.77 USD
Maximaler:
502.95 USD (51.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
51.30% (501.99 USD)
Kapital:
63.04% (394.84 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|827
|EURUSD
|303
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|509
|EURUSD
|-270
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|20K
|EURUSD
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +49.65 USD
Schlechtester Trade: -201 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 32
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +53.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -501.99 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarkets-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.49 × 79
|
RoboForex-ECN-3
|0.64 × 89
|
ICMarketsSC-Live04
|2.55 × 121
|
FXCL-Main2
|3.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|5.78 × 263
|
FINAM-Real4
|8.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|9.65 × 396
|
VantageInternational-Live 11
|9.91 × 401
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
48%
0
0
USD
USD
760
USD
USD
118
100%
1 130
80%
43%
1.12
0.21
USD
USD
63%
1:300