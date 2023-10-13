SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MR Bot Portfolio Robo
Anton Rybin

MR Bot Portfolio Robo

Anton Rybin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
118 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 48%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 130
Gewinntrades:
906 (80.17%)
Verlusttrades:
224 (19.82%)
Bester Trade:
49.65 USD
Schlechtester Trade:
-200.60 USD
Bruttoprofit:
2 205.63 USD (101 728 pips)
Bruttoverlust:
-1 966.70 USD (80 510 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (53.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
96.46 USD (32)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
43.16%
Max deposit load:
22.16%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.48
Long-Positionen:
564 (49.91%)
Short-Positionen:
566 (50.09%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
0.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.78 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-501.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-501.99 USD (5)
Wachstum pro Monat :
1.97%
Jahresprognose:
23.91%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
31.77 USD
Maximaler:
502.95 USD (51.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
51.30% (501.99 USD)
Kapital:
63.04% (394.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 827
EURUSD 303
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 509
EURUSD -270
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 20K
EURUSD 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +49.65 USD
Schlechtester Trade: -201 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 32
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +53.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -501.99 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarkets-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.49 × 79
RoboForex-ECN-3
0.64 × 89
ICMarketsSC-Live04
2.55 × 121
FXCL-Main2
3.00 × 1
RoboForex-Pro-2
5.78 × 263
FINAM-Real4
8.25 × 4
VantageInternational-Live 3
9.65 × 396
VantageInternational-Live 11
9.91 × 401
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.