İşlemler:
213
Kârla kapanan işlemler:
90 (42.25%)
Zararla kapanan işlemler:
123 (57.75%)
En iyi işlem:
998.00 USD
En kötü işlem:
-603.84 USD
Brüt kâr:
24 468.70 USD (204 428 pips)
Brüt zarar:
-20 195.58 USD (162 470 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (258.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 903.64 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
45.74%
Maks. mevduat yükü:
37.38%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
125 (58.69%)
Satış işlemleri:
88 (41.31%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
20.06 USD
Ortalama kâr:
271.87 USD
Ortalama zarar:
-164.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 419.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 795.62 USD (5)
Aylık büyüme:
47.61%
Yıllık tahmin:
577.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
656.04 USD
Maksimum:
4 516.71 USD (62.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
78.82% (870.70 USD)
Varlığa göre:
34.91% (279.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|98
|EURUSD
|94
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|6
|AUDUSD
|3
|USDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4.4K
|EURUSD
|-63
|USDJPY
|247
|GBPUSD
|-144
|AUDUSD
|-107
|USDCHF
|-34
|NZDUSD
|-51
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|41K
|EURUSD
|1.3K
|USDJPY
|3.6K
|GBPUSD
|-1.3K
|AUDUSD
|-1.4K
|USDCHF
|-579
|NZDUSD
|-500
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +998.00 USD
En kötü işlem: -604 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +258.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 419.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
