Agus Sukman Yogandono

Brocerdas88

Agus Sukman Yogandono
0 inceleme
Güvenilirlik
111 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 149%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
213
Kârla kapanan işlemler:
90 (42.25%)
Zararla kapanan işlemler:
123 (57.75%)
En iyi işlem:
998.00 USD
En kötü işlem:
-603.84 USD
Brüt kâr:
24 468.70 USD (204 428 pips)
Brüt zarar:
-20 195.58 USD (162 470 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (258.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 903.64 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
45.74%
Maks. mevduat yükü:
37.38%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
125 (58.69%)
Satış işlemleri:
88 (41.31%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
20.06 USD
Ortalama kâr:
271.87 USD
Ortalama zarar:
-164.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 419.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 795.62 USD (5)
Aylık büyüme:
47.61%
Yıllık tahmin:
577.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
656.04 USD
Maksimum:
4 516.71 USD (62.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
78.82% (870.70 USD)
Varlığa göre:
34.91% (279.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 98
EURUSD 94
USDJPY 10
GBPUSD 6
AUDUSD 3
USDCHF 1
NZDUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4.4K
EURUSD -63
USDJPY 247
GBPUSD -144
AUDUSD -107
USDCHF -34
NZDUSD -51
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 41K
EURUSD 1.3K
USDJPY 3.6K
GBPUSD -1.3K
AUDUSD -1.4K
USDCHF -579
NZDUSD -500
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +998.00 USD
En kötü işlem: -604 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +258.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 419.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 7
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Finotec-Live Server
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
InvestAZ-Real
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 2
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 6
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
İnceleme yok
2025.10.05 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.08 14:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.06 11:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 19:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 09:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.01 02:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.27 05:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 08:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 18:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.23 14:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.23 06:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 09:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.20 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 07:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.