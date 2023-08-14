- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
282
利益トレード:
122 (43.26%)
損失トレード:
160 (56.74%)
ベストトレード:
998.00 USD
最悪のトレード:
-603.84 USD
総利益:
38 497.80 USD (302 178 pips)
総損失:
-32 481.00 USD (240 309 pips)
最大連続の勝ち:
9 (258.94 USD)
最大連続利益:
1 934.00 USD (5)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
42.63%
最大入金額:
37.38%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.33
長いトレード:
171 (60.64%)
短いトレード:
111 (39.36%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
21.34 USD
平均利益:
315.56 USD
平均損失:
-203.01 USD
最大連続の負け:
6 (-1 419.66 USD)
最大連続損失:
-2 014.68 USD (5)
月間成長:
-22.79%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
656.04 USD
最大の:
4 516.71 USD (62.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
78.82% (870.70 USD)
エクイティによる:
34.91% (279.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|167
|EURUSD
|94
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|6
|AUDUSD
|3
|USDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|6.2K
|EURUSD
|-63
|USDJPY
|247
|GBPUSD
|-144
|AUDUSD
|-107
|USDCHF
|-34
|NZDUSD
|-51
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|61K
|EURUSD
|1.3K
|USDJPY
|3.6K
|GBPUSD
|-1.3K
|AUDUSD
|-1.4K
|USDCHF
|-579
|NZDUSD
|-500
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +998.00 USD
最悪のトレード: -604 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +258.94 USD
最大連続損失: -1 419.66 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 7
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
InvestAZ-Real
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
