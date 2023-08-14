シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Brocerdas88
Agus Sukman Yogandono

Brocerdas88

Agus Sukman Yogandono
レビュー0件
信頼性
122週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 224%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
282
利益トレード:
122 (43.26%)
損失トレード:
160 (56.74%)
ベストトレード:
998.00 USD
最悪のトレード:
-603.84 USD
総利益:
38 497.80 USD (302 178 pips)
総損失:
-32 481.00 USD (240 309 pips)
最大連続の勝ち:
9 (258.94 USD)
最大連続利益:
1 934.00 USD (5)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
42.63%
最大入金額:
37.38%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.33
長いトレード:
171 (60.64%)
短いトレード:
111 (39.36%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
21.34 USD
平均利益:
315.56 USD
平均損失:
-203.01 USD
最大連続の負け:
6 (-1 419.66 USD)
最大連続損失:
-2 014.68 USD (5)
月間成長:
-22.79%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
656.04 USD
最大の:
4 516.71 USD (62.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
78.82% (870.70 USD)
エクイティによる:
34.91% (279.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 167
EURUSD 94
USDJPY 10
GBPUSD 6
AUDUSD 3
USDCHF 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 6.2K
EURUSD -63
USDJPY 247
GBPUSD -144
AUDUSD -107
USDCHF -34
NZDUSD -51
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 61K
EURUSD 1.3K
USDJPY 3.6K
GBPUSD -1.3K
AUDUSD -1.4K
USDCHF -579
NZDUSD -500
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +998.00 USD
最悪のトレード: -604 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +258.94 USD
最大連続損失: -1 419.66 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Brocerdas88
30 USD/月
224%
0
0
USD
7.5K
USD
122
0%
282
43%
43%
1.18
21.34
USD
79%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください