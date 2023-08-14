SegnaliSezioni
Agus Sukman Yogandono

Brocerdas88

Agus Sukman Yogandono
0 recensioni
Affidabilità
111 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 149%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
213
Profit Trade:
90 (42.25%)
Loss Trade:
123 (57.75%)
Best Trade:
998.00 USD
Worst Trade:
-603.84 USD
Profitto lordo:
24 468.70 USD (204 428 pips)
Perdita lorda:
-20 195.58 USD (162 470 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (258.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 903.64 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
45.74%
Massimo carico di deposito:
37.38%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
125 (58.69%)
Short Trade:
88 (41.31%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
20.06 USD
Profitto medio:
271.87 USD
Perdita media:
-164.19 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 419.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 795.62 USD (5)
Crescita mensile:
47.61%
Previsione annuale:
577.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
656.04 USD
Massimale:
4 516.71 USD (62.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
78.82% (870.70 USD)
Per equità:
34.91% (279.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 98
EURUSD 94
USDJPY 10
GBPUSD 6
AUDUSD 3
USDCHF 1
NZDUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4.4K
EURUSD -63
USDJPY 247
GBPUSD -144
AUDUSD -107
USDCHF -34
NZDUSD -51
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 41K
EURUSD 1.3K
USDJPY 3.6K
GBPUSD -1.3K
AUDUSD -1.4K
USDCHF -579
NZDUSD -500
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +998.00 USD
Worst Trade: -604 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +258.94 USD
Massima perdita consecutiva: -1 419.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 7
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Finotec-Live Server
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
InvestAZ-Real
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 2
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 6
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Non ci sono recensioni
2025.10.05 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.08 14:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.06 11:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 19:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 09:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.01 02:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.27 05:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 08:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 18:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.23 14:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.23 06:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 09:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.20 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 07:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.