- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
213
Profit Trade:
90 (42.25%)
Loss Trade:
123 (57.75%)
Best Trade:
998.00 USD
Worst Trade:
-603.84 USD
Profitto lordo:
24 468.70 USD (204 428 pips)
Perdita lorda:
-20 195.58 USD (162 470 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (258.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 903.64 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
45.74%
Massimo carico di deposito:
37.38%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
125 (58.69%)
Short Trade:
88 (41.31%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
20.06 USD
Profitto medio:
271.87 USD
Perdita media:
-164.19 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 419.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 795.62 USD (5)
Crescita mensile:
47.61%
Previsione annuale:
577.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
656.04 USD
Massimale:
4 516.71 USD (62.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
78.82% (870.70 USD)
Per equità:
34.91% (279.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|98
|EURUSD
|94
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|6
|AUDUSD
|3
|USDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.4K
|EURUSD
|-63
|USDJPY
|247
|GBPUSD
|-144
|AUDUSD
|-107
|USDCHF
|-34
|NZDUSD
|-51
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|41K
|EURUSD
|1.3K
|USDJPY
|3.6K
|GBPUSD
|-1.3K
|AUDUSD
|-1.4K
|USDCHF
|-579
|NZDUSD
|-500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +998.00 USD
Worst Trade: -604 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +258.94 USD
Massima perdita consecutiva: -1 419.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
