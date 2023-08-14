- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
282
盈利交易:
122 (43.26%)
亏损交易:
160 (56.74%)
最好交易:
998.00 USD
最差交易:
-603.84 USD
毛利:
38 497.80 USD (302 178 pips)
毛利亏损:
-32 481.00 USD (240 309 pips)
最大连续赢利:
9 (258.94 USD)
最大连续盈利:
1 934.00 USD (5)
夏普比率:
0.05
交易活动:
42.63%
最大入金加载:
37.38%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.33
长期交易:
171 (60.64%)
短期交易:
111 (39.36%)
利润因子:
1.19
预期回报:
21.34 USD
平均利润:
315.56 USD
平均损失:
-203.01 USD
最大连续失误:
6 (-1 419.66 USD)
最大连续亏损:
-2 014.68 USD (5)
每月增长:
-23.75%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
656.04 USD
最大值:
4 516.71 USD (62.49%)
相对跌幅:
结余:
78.82% (870.70 USD)
净值:
34.91% (279.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|167
|EURUSD
|94
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|6
|AUDUSD
|3
|USDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|6.2K
|EURUSD
|-63
|USDJPY
|247
|GBPUSD
|-144
|AUDUSD
|-107
|USDCHF
|-34
|NZDUSD
|-51
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|61K
|EURUSD
|1.3K
|USDJPY
|3.6K
|GBPUSD
|-1.3K
|AUDUSD
|-1.4K
|USDCHF
|-579
|NZDUSD
|-500
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +998.00 USD
最差交易: -604 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +258.94 USD
最大连续亏损: -1 419.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
InvestAZ-Real
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 7
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
224%
0
0
USD
USD
7.5K
USD
USD
122
0%
282
43%
43%
1.18
21.34
USD
USD
79%
1:200