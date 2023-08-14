- 자본
- 축소
트레이드:
289
이익 거래:
126 (43.59%)
손실 거래:
163 (56.40%)
최고의 거래:
998.00 USD
최악의 거래:
-603.84 USD
총 수익:
39 894.43 USD (316 209 pips)
총 손실:
-33 294.02 USD (248 371 pips)
연속 최대 이익:
9 (258.94 USD)
연속 최대 이익:
1 934.00 USD (5)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
42.63%
최대 입금량:
37.38%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.46
롱(주식매수):
175 (60.55%)
숏(주식차입매도):
114 (39.45%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
22.84 USD
평균 이익:
316.62 USD
평균 손실:
-204.26 USD
연속 최대 손실:
6 (-1 419.66 USD)
연속 최대 손실:
-2 014.68 USD (5)
월별 성장률:
-0.24%
연간 예측:
-2.96%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
656.04 USD
최대한의:
4 516.71 USD (62.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
78.82% (870.70 USD)
자본금별:
34.91% (279.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|174
|EURUSD
|94
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|6
|AUDUSD
|3
|USDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|6.8K
|EURUSD
|-63
|USDJPY
|247
|GBPUSD
|-144
|AUDUSD
|-107
|USDCHF
|-34
|NZDUSD
|-51
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|67K
|EURUSD
|1.3K
|USDJPY
|3.6K
|GBPUSD
|-1.3K
|AUDUSD
|-1.4K
|USDCHF
|-579
|NZDUSD
|-500
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +998.00 USD
최악의 거래: -604 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +258.94 USD
연속 최대 손실: -1 419.66 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Exness-Real33
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 2
GrandCapital-Server
|0.00 × 7
Exness-Real16
|0.00 × 2
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
Deltastock-Live
|0.00 × 1
InvestAZ-Real
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
Larson-Demo
|0.00 × 1
QTrade-Server
|0.00 × 2
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
3TGFX-Main
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
AM-UK-Live
|0.00 × 1
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
249%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
124
0%
289
43%
43%
1.19
22.84
USD
USD
79%
1:200