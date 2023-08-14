시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Brocerdas88
Agus Sukman Yogandono

Brocerdas88

Agus Sukman Yogandono
0 리뷰
안정성
124
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 249%
MaxrichGroup-Real
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
289
이익 거래:
126 (43.59%)
손실 거래:
163 (56.40%)
최고의 거래:
998.00 USD
최악의 거래:
-603.84 USD
총 수익:
39 894.43 USD (316 209 pips)
총 손실:
-33 294.02 USD (248 371 pips)
연속 최대 이익:
9 (258.94 USD)
연속 최대 이익:
1 934.00 USD (5)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
42.63%
최대 입금량:
37.38%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.46
롱(주식매수):
175 (60.55%)
숏(주식차입매도):
114 (39.45%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
22.84 USD
평균 이익:
316.62 USD
평균 손실:
-204.26 USD
연속 최대 손실:
6 (-1 419.66 USD)
연속 최대 손실:
-2 014.68 USD (5)
월별 성장률:
-0.24%
연간 예측:
-2.96%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
656.04 USD
최대한의:
4 516.71 USD (62.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
78.82% (870.70 USD)
자본금별:
34.91% (279.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 174
EURUSD 94
USDJPY 10
GBPUSD 6
AUDUSD 3
USDCHF 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 6.8K
EURUSD -63
USDJPY 247
GBPUSD -144
AUDUSD -107
USDCHF -34
NZDUSD -51
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 67K
EURUSD 1.3K
USDJPY 3.6K
GBPUSD -1.3K
AUDUSD -1.4K
USDCHF -579
NZDUSD -500
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +998.00 USD
최악의 거래: -604 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +258.94 USD
연속 최대 손실: -1 419.66 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 7
Exness-Real16
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
InvestAZ-Real
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
3TGFX-Main
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
309 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 09:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 13:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 05:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 23:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 13:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 16:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 23:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 03:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Brocerdas88
월별 30 USD
249%
0
0
USD
8.1K
USD
124
0%
289
43%
43%
1.19
22.84
USD
79%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.