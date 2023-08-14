- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
282
Negociações com lucro:
122 (43.26%)
Negociações com perda:
160 (56.74%)
Melhor negociação:
998.00 USD
Pior negociação:
-603.84 USD
Lucro bruto:
38 497.80 USD (302 178 pips)
Perda bruta:
-32 481.00 USD (240 309 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (258.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 934.00 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
42.63%
Depósito máximo carregado:
37.38%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.33
Negociações longas:
171 (60.64%)
Negociações curtas:
111 (39.36%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
21.34 USD
Lucro médio:
315.56 USD
Perda média:
-203.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-1 419.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 014.68 USD (5)
Crescimento mensal:
-22.79%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
656.04 USD
Máximo:
4 516.71 USD (62.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
78.82% (870.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.91% (279.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|167
|EURUSD
|94
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|6
|AUDUSD
|3
|USDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|6.2K
|EURUSD
|-63
|USDJPY
|247
|GBPUSD
|-144
|AUDUSD
|-107
|USDCHF
|-34
|NZDUSD
|-51
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|61K
|EURUSD
|1.3K
|USDJPY
|3.6K
|GBPUSD
|-1.3K
|AUDUSD
|-1.4K
|USDCHF
|-579
|NZDUSD
|-500
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +998.00 USD
Pior negociação: -604 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +258.94 USD
Máxima perda consecutiva: -1 419.66 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 7
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
InvestAZ-Real
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
308 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
224%
0
0
USD
USD
7.5K
USD
USD
122
0%
282
43%
43%
1.18
21.34
USD
USD
79%
1:200