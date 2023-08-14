SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Brocerdas88
Agus Sukman Yogandono

Brocerdas88

Agus Sukman Yogandono
0 comentários
Confiabilidade
122 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 224%
crescimento desde 2023 224%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
282
Negociações com lucro:
122 (43.26%)
Negociações com perda:
160 (56.74%)
Melhor negociação:
998.00 USD
Pior negociação:
-603.84 USD
Lucro bruto:
38 497.80 USD (302 178 pips)
Perda bruta:
-32 481.00 USD (240 309 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (258.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 934.00 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
42.63%
Depósito máximo carregado:
37.38%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.33
Negociações longas:
171 (60.64%)
Negociações curtas:
111 (39.36%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
21.34 USD
Lucro médio:
315.56 USD
Perda média:
-203.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-1 419.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 014.68 USD (5)
Crescimento mensal:
-22.79%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
656.04 USD
Máximo:
4 516.71 USD (62.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
78.82% (870.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.91% (279.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 167
EURUSD 94
USDJPY 10
GBPUSD 6
AUDUSD 3
USDCHF 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 6.2K
EURUSD -63
USDJPY 247
GBPUSD -144
AUDUSD -107
USDCHF -34
NZDUSD -51
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 61K
EURUSD 1.3K
USDJPY 3.6K
GBPUSD -1.3K
AUDUSD -1.4K
USDCHF -579
NZDUSD -500
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +998.00 USD
Pior negociação: -604 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +258.94 USD
Máxima perda consecutiva: -1 419.66 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 7
Exness-Real16
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
InvestAZ-Real
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
3TGFX-Main
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
308 mais ...
Sem comentários
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 09:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 13:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 05:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 23:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 13:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 16:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 23:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 03:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
