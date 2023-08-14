SignaleKategorien
Agus Sukman Yogandono

Brocerdas88

Agus Sukman Yogandono
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
123 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 210%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
283
Gewinntrades:
122 (43.10%)
Verlusttrades:
161 (56.89%)
Bester Trade:
998.00 USD
Schlechtester Trade:
-603.84 USD
Bruttoprofit:
38 497.80 USD (302 178 pips)
Bruttoverlust:
-32 786.51 USD (243 328 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (258.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 934.00 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
42.63%
Max deposit load:
37.38%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.26
Long-Positionen:
172 (60.78%)
Short-Positionen:
111 (39.22%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
20.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
315.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-203.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-1 419.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 014.68 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-22.74%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
656.04 USD
Maximaler:
4 516.71 USD (62.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
78.82% (870.70 USD)
Kapital:
34.91% (279.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 168
EURUSD 94
USDJPY 10
GBPUSD 6
AUDUSD 3
USDCHF 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 5.9K
EURUSD -63
USDJPY 247
GBPUSD -144
AUDUSD -107
USDCHF -34
NZDUSD -51
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 58K
EURUSD 1.3K
USDJPY 3.6K
GBPUSD -1.3K
AUDUSD -1.4K
USDCHF -579
NZDUSD -500
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +998.00 USD
Schlechtester Trade: -604 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +258.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 419.66 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 7
Exness-Real16
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
InvestAZ-Real
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
3TGFX-Main
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
noch 308 ...
Keine Bewertungen
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 09:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 13:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 05:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 23:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 13:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 16:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 23:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 03:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
