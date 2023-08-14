Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16 0.00 × 2 RoboForex-Prime 0.00 × 3 ForexTime-ECN-Zero 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 AM-UK-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 1 InvestAZ-Real 0.00 × 1 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 4 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 PreciseFX-Live 0.00 × 1 GrandCapital-Server 0.00 × 7 ATCBrokers-US Live 0.00 × 4 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 2 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 QTrade-Server 0.00 × 2 Deltastock-Live 0.00 × 1 AlSalamBank-Live 0.00 × 3 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 Finotec-Live Server 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 2 QTrade-Classic Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 2 Exness-Real29 0.00 × 2 еще 308... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика