- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
282
Прибыльных трейдов:
122 (43.26%)
Убыточных трейдов:
160 (56.74%)
Лучший трейд:
998.00 USD
Худший трейд:
-603.84 USD
Общая прибыль:
38 497.80 USD (302 178 pips)
Общий убыток:
-32 481.00 USD (240 309 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (258.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 934.00 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
42.63%
Макс. загрузка депозита:
37.38%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.33
Длинных трейдов:
171 (60.64%)
Коротких трейдов:
111 (39.36%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
21.34 USD
Средняя прибыль:
315.56 USD
Средний убыток:
-203.01 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 419.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 014.68 USD (5)
Прирост в месяц:
-23.75%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
656.04 USD
Максимальная:
4 516.71 USD (62.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.82% (870.70 USD)
По эквити:
34.91% (279.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|167
|EURUSD
|94
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|6
|AUDUSD
|3
|USDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6.2K
|EURUSD
|-63
|USDJPY
|247
|GBPUSD
|-144
|AUDUSD
|-107
|USDCHF
|-34
|NZDUSD
|-51
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|61K
|EURUSD
|1.3K
|USDJPY
|3.6K
|GBPUSD
|-1.3K
|AUDUSD
|-1.4K
|USDCHF
|-579
|NZDUSD
|-500
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +998.00 USD
Худший трейд: -604 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +258.94 USD
Макс. убыток в серии: -1 419.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
InvestAZ-Real
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 7
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
224%
0
0
USD
USD
7.5K
USD
USD
122
0%
282
43%
43%
1.18
21.34
USD
USD
79%
1:200