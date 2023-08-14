СигналыРазделы
Agus Sukman Yogandono

Brocerdas88

Agus Sukman Yogandono
0 отзывов
Надежность
122 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 224%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
282
Прибыльных трейдов:
122 (43.26%)
Убыточных трейдов:
160 (56.74%)
Лучший трейд:
998.00 USD
Худший трейд:
-603.84 USD
Общая прибыль:
38 497.80 USD (302 178 pips)
Общий убыток:
-32 481.00 USD (240 309 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (258.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 934.00 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
42.63%
Макс. загрузка депозита:
37.38%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.33
Длинных трейдов:
171 (60.64%)
Коротких трейдов:
111 (39.36%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
21.34 USD
Средняя прибыль:
315.56 USD
Средний убыток:
-203.01 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 419.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 014.68 USD (5)
Прирост в месяц:
-23.75%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
656.04 USD
Максимальная:
4 516.71 USD (62.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.82% (870.70 USD)
По эквити:
34.91% (279.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 167
EURUSD 94
USDJPY 10
GBPUSD 6
AUDUSD 3
USDCHF 1
NZDUSD 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6.2K
EURUSD -63
USDJPY 247
GBPUSD -144
AUDUSD -107
USDCHF -34
NZDUSD -51
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 61K
EURUSD 1.3K
USDJPY 3.6K
GBPUSD -1.3K
AUDUSD -1.4K
USDCHF -579
NZDUSD -500
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +998.00 USD
Худший трейд: -604 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +258.94 USD
Макс. убыток в серии: -1 419.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
InvestAZ-Real
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 7
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Finotec-Live Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
еще 308...
Нет отзывов
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 09:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 13:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 05:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 23:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 13:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 16:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 23:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 03:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.