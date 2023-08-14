SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Brocerdas88
Agus Sukman Yogandono

Brocerdas88

Agus Sukman Yogandono
0 comentarios
Fiabilidad
122 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 224%
MaxrichGroup-Real
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
282
Transacciones Rentables:
122 (43.26%)
Transacciones Irrentables:
160 (56.74%)
Mejor transacción:
998.00 USD
Peor transacción:
-603.84 USD
Beneficio Bruto:
38 497.80 USD (302 178 pips)
Pérdidas Brutas:
-32 481.00 USD (240 309 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (258.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 934.00 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
42.63%
Carga máxima del depósito:
37.38%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.33
Transacciones Largas:
171 (60.64%)
Transacciones Cortas:
111 (39.36%)
Factor de Beneficio:
1.19
Beneficio Esperado:
21.34 USD
Beneficio medio:
315.56 USD
Pérdidas medias:
-203.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-1 419.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 014.68 USD (5)
Crecimiento al mes:
-22.79%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
656.04 USD
Máxima:
4 516.71 USD (62.49%)
Reducción relativa:
De balance:
78.82% (870.70 USD)
De fondos:
34.91% (279.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 167
EURUSD 94
USDJPY 10
GBPUSD 6
AUDUSD 3
USDCHF 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 6.2K
EURUSD -63
USDJPY 247
GBPUSD -144
AUDUSD -107
USDCHF -34
NZDUSD -51
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 61K
EURUSD 1.3K
USDJPY 3.6K
GBPUSD -1.3K
AUDUSD -1.4K
USDCHF -579
NZDUSD -500
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +998.00 USD
Peor transacción: -604 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +258.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 419.66 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 7
Exness-Real16
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
InvestAZ-Real
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
3TGFX-Main
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
otros 308...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 09:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 13:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 05:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 23:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 13:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 16:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 23:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 03:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Brocerdas88
30 USD al mes
224%
0
0
USD
7.5K
USD
122
0%
282
43%
43%
1.18
21.34
USD
79%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.