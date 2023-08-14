SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Brocerdas88
Agus Sukman Yogandono

Brocerdas88

Agus Sukman Yogandono
0 avis
Fiabilité
111 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 149%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
213
Bénéfice trades:
90 (42.25%)
Perte trades:
123 (57.75%)
Meilleure transaction:
998.00 USD
Pire transaction:
-603.84 USD
Bénéfice brut:
24 468.70 USD (204 428 pips)
Perte brute:
-20 195.58 USD (162 470 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (258.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 903.64 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
45.74%
Charge de dépôt maximale:
37.38%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.95
Longs trades:
125 (58.69%)
Courts trades:
88 (41.31%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
20.06 USD
Bénéfice moyen:
271.87 USD
Perte moyenne:
-164.19 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-1 419.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 795.62 USD (5)
Croissance mensuelle:
47.61%
Prévision annuelle:
577.63%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
656.04 USD
Maximal:
4 516.71 USD (62.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
78.82% (870.70 USD)
Par fonds propres:
34.91% (279.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 98
EURUSD 94
USDJPY 10
GBPUSD 6
AUDUSD 3
USDCHF 1
NZDUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4.4K
EURUSD -63
USDJPY 247
GBPUSD -144
AUDUSD -107
USDCHF -34
NZDUSD -51
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 41K
EURUSD 1.3K
USDJPY 3.6K
GBPUSD -1.3K
AUDUSD -1.4K
USDCHF -579
NZDUSD -500
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +998.00 USD
Pire transaction: -604 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +258.94 USD
Perte consécutive maximale: -1 419.66 USD

Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.