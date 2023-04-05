SinyallerBölümler
Francisco Enriquez Pascual

Smartgun

Francisco Enriquez Pascual
0 inceleme
Güvenilirlik
185 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 218%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 580
Kârla kapanan işlemler:
1 103 (69.81%)
Zararla kapanan işlemler:
477 (30.19%)
En iyi işlem:
656.36 EUR
En kötü işlem:
-520.18 EUR
Brüt kâr:
26 456.78 EUR (661 943 pips)
Brüt zarar:
-13 839.38 EUR (588 199 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (94.99 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
891.84 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
95.57%
Maks. mevduat yükü:
32.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
3.36
Alış işlemleri:
1 155 (73.10%)
Satış işlemleri:
425 (26.90%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
7.99 EUR
Ortalama kâr:
23.99 EUR
Ortalama zarar:
-29.01 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-3 755.59 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 755.59 EUR (20)
Aylık büyüme:
5.25%
Yıllık tahmin:
64.02%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 250.34 EUR
Maksimum:
3 755.59 EUR (73.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.30% (3 755.59 EUR)
Varlığa göre:
59.26% (4 697.82 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 464
USDJPY 464
GBPJPY 297
USDCAD 115
USDCHF 88
GBPCHF 67
GBPUSD 25
AUDUSD 22
EURGBP 15
EURNZD 13
EURAUD 8
GE 1
XAUUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 6.1K
USDJPY 5K
GBPJPY 2.8K
USDCAD 1.1K
USDCHF 1.3K
GBPCHF 1.1K
GBPUSD -2.8K
AUDUSD -713
EURGBP 131
EURNZD 340
EURAUD 64
GE 0
XAUUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 39K
USDJPY 48K
GBPJPY 41K
USDCAD 19K
USDCHF -30K
GBPCHF 5.2K
GBPUSD -25K
AUDUSD -21K
EURGBP 5.9K
EURNZD -11K
EURAUD 907
GE -20
XAUUSD 280
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +656.36 EUR
En kötü işlem: -520 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +94.99 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3 755.59 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.47 × 99
RoboForex-ECN-3
0.57 × 102
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
ICMarketsSC-Live04
2.55 × 121
FXCL-Main2
3.00 × 1
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
RoboForex-Pro-2
5.78 × 263
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
FINAM-Real4
8.25 × 4
Weltrade-Live
8.91 × 115
VantageInternational-Live 3
9.65 × 396
VantageInternational-Live 11
9.91 × 401
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
Algorithmic trading in forex. Setup has been adjusted with one priority: keeping balance safe. Tweaks will be done periodically, in order to introduce more major pairs and keep drawdown as low as possible, preferably under 10%.

Recommended balance: minimum of 2000 eur./2500 $ per par. 


İnceleme yok
