Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TMGM.TradeMax-Demo 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 2 0.47 × 99 RoboForex-ECN-3 0.57 × 102 ICMarketsSC-Live08 1.09 × 23 ICMarketsSC-Live31 2.30 × 299 ICMarketsSC-Live04 2.55 × 121 FXCL-Main2 3.00 × 1 Tickmill-Live05 3.80 × 174 TradeMaxGlobal-Live6 3.97 × 143 TMGM.TradeMax-Live6 5.27 × 67 ForexTimeFXTM-ECN2 5.51 × 71 SwitchMarkets-Real 5.53 × 34 RoboForex-Pro-2 5.78 × 263 ICMarketsSC-Live32 6.73 × 11 FINAM-Real4 8.25 × 4 Weltrade-Live 8.91 × 115 VantageInternational-Live 3 9.65 × 396 VantageInternational-Live 11 9.91 × 401 VantageInternational-Demo 10.77 × 250 XMGlobal-Real 24 19.13 × 198 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2 23.00 × 1 FXDDTrading-MT4 Live Server 5 24.00 × 2 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya