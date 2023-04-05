- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 580
Kârla kapanan işlemler:
1 103 (69.81%)
Zararla kapanan işlemler:
477 (30.19%)
En iyi işlem:
656.36 EUR
En kötü işlem:
-520.18 EUR
Brüt kâr:
26 456.78 EUR (661 943 pips)
Brüt zarar:
-13 839.38 EUR (588 199 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (94.99 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
891.84 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
95.57%
Maks. mevduat yükü:
32.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
3.36
Alış işlemleri:
1 155 (73.10%)
Satış işlemleri:
425 (26.90%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
7.99 EUR
Ortalama kâr:
23.99 EUR
Ortalama zarar:
-29.01 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-3 755.59 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 755.59 EUR (20)
Aylık büyüme:
5.25%
Yıllık tahmin:
64.02%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 250.34 EUR
Maksimum:
3 755.59 EUR (73.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.30% (3 755.59 EUR)
Varlığa göre:
59.26% (4 697.82 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|464
|USDJPY
|464
|GBPJPY
|297
|USDCAD
|115
|USDCHF
|88
|GBPCHF
|67
|GBPUSD
|25
|AUDUSD
|22
|EURGBP
|15
|EURNZD
|13
|EURAUD
|8
|GE
|1
|XAUUSD
|1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|6.1K
|USDJPY
|5K
|GBPJPY
|2.8K
|USDCAD
|1.1K
|USDCHF
|1.3K
|GBPCHF
|1.1K
|GBPUSD
|-2.8K
|AUDUSD
|-713
|EURGBP
|131
|EURNZD
|340
|EURAUD
|64
|GE
|0
|XAUUSD
|3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|39K
|USDJPY
|48K
|GBPJPY
|41K
|USDCAD
|19K
|USDCHF
|-30K
|GBPCHF
|5.2K
|GBPUSD
|-25K
|AUDUSD
|-21K
|EURGBP
|5.9K
|EURNZD
|-11K
|EURAUD
|907
|GE
|-20
|XAUUSD
|280
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +656.36 EUR
En kötü işlem: -520 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +94.99 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3 755.59 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
|0.47 × 99
RoboForex-ECN-3
|0.57 × 102
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
ICMarketsSC-Live04
|2.55 × 121
FXCL-Main2
|3.00 × 1
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
RoboForex-Pro-2
|5.78 × 263
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
FINAM-Real4
|8.25 × 4
Weltrade-Live
|8.91 × 115
VantageInternational-Live 3
|9.65 × 396
VantageInternational-Live 11
|9.91 × 401
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|24.00 × 2
Algorithmic trading in forex. Setup has been adjusted with one priority: keeping balance safe. Tweaks will be done periodically, in order to introduce more major pairs and keep drawdown as low as possible, preferably under 10%.
Recommended balance: minimum of 2000 eur./2500 $ per par.
İnceleme yok
