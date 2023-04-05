- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 782
Прибыльных трейдов:
1 259 (70.65%)
Убыточных трейдов:
523 (29.35%)
Лучший трейд:
656.36 EUR
Худший трейд:
-520.18 EUR
Общая прибыль:
28 596.13 EUR (758 522 pips)
Общий убыток:
-14 292.92 EUR (629 562 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (94.99 EUR)
Макс. прибыль в серии:
891.84 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
96.57%
Макс. загрузка депозита:
32.25%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
3.81
Длинных трейдов:
1 281 (71.89%)
Коротких трейдов:
501 (28.11%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
8.03 EUR
Средняя прибыль:
22.71 EUR
Средний убыток:
-27.33 EUR
Макс. серия проигрышей:
20 (-3 755.59 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3 755.59 EUR (20)
Прирост в месяц:
1.39%
Годовой прогноз:
18.85%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 250.34 EUR
Максимальная:
3 755.59 EUR (73.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.30% (3 755.59 EUR)
По эквити:
59.26% (4 697.82 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|509
|EURUSD
|478
|GBPJPY
|367
|USDCAD
|115
|USDCHF
|88
|GBPCHF
|78
|EURAUD
|70
|GBPUSD
|25
|AUDUSD
|22
|EURGBP
|15
|EURNZD
|13
|GE
|1
|XAUUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|5.4K
|EURUSD
|6.2K
|GBPJPY
|3.4K
|USDCAD
|1.1K
|USDCHF
|1.3K
|GBPCHF
|1.5K
|EURAUD
|472
|GBPUSD
|-2.8K
|AUDUSD
|-713
|EURGBP
|131
|EURNZD
|340
|GE
|0
|XAUUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|65K
|EURUSD
|44K
|GBPJPY
|65K
|USDCAD
|19K
|USDCHF
|-30K
|GBPCHF
|-2.3K
|EURAUD
|17K
|GBPUSD
|-25K
|AUDUSD
|-21K
|EURGBP
|5.9K
|EURNZD
|-11K
|GE
|-20
|XAUUSD
|280
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +656.36 EUR
Худший трейд: -520 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +94.99 EUR
Макс. убыток в серии: -3 755.59 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.47 × 99
|
RoboForex-ECN-3
|0.57 × 102
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
ICMarketsSC-Live04
|2.55 × 121
|
FXCL-Main2
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
RoboForex-Pro-2
|5.78 × 263
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
FINAM-Real4
|8.25 × 4
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
VantageInternational-Live 3
|9.65 × 396
|
VantageInternational-Live 11
|9.91 × 401
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|24.00 × 2
Algorithmic trading in forex. Setup has been adjusted with one priority: keeping balance safe. Tweaks will be done periodically, in order to introduce more major pairs and keep drawdown as low as possible, preferably under 10%.
Recommended balance: minimum of 2000 eur./2500 $ per par.
