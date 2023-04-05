СигналыРазделы
Francisco Enriquez Pascual

Smartgun

0 отзывов
Надежность
197 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2022 257%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 782
Прибыльных трейдов:
1 259 (70.65%)
Убыточных трейдов:
523 (29.35%)
Лучший трейд:
656.36 EUR
Худший трейд:
-520.18 EUR
Общая прибыль:
28 596.13 EUR (758 522 pips)
Общий убыток:
-14 292.92 EUR (629 562 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (94.99 EUR)
Макс. прибыль в серии:
891.84 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
96.57%
Макс. загрузка депозита:
32.25%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
3.81
Длинных трейдов:
1 281 (71.89%)
Коротких трейдов:
501 (28.11%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
8.03 EUR
Средняя прибыль:
22.71 EUR
Средний убыток:
-27.33 EUR
Макс. серия проигрышей:
20 (-3 755.59 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3 755.59 EUR (20)
Прирост в месяц:
1.39%
Годовой прогноз:
18.85%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 250.34 EUR
Максимальная:
3 755.59 EUR (73.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.30% (3 755.59 EUR)
По эквити:
59.26% (4 697.82 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 509
EURUSD 478
GBPJPY 367
USDCAD 115
USDCHF 88
GBPCHF 78
EURAUD 70
GBPUSD 25
AUDUSD 22
EURGBP 15
EURNZD 13
GE 1
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 5.4K
EURUSD 6.2K
GBPJPY 3.4K
USDCAD 1.1K
USDCHF 1.3K
GBPCHF 1.5K
EURAUD 472
GBPUSD -2.8K
AUDUSD -713
EURGBP 131
EURNZD 340
GE 0
XAUUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 65K
EURUSD 44K
GBPJPY 65K
USDCAD 19K
USDCHF -30K
GBPCHF -2.3K
EURAUD 17K
GBPUSD -25K
AUDUSD -21K
EURGBP 5.9K
EURNZD -11K
GE -20
XAUUSD 280
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +656.36 EUR
Худший трейд: -520 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +94.99 EUR
Макс. убыток в серии: -3 755.59 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.47 × 99
RoboForex-ECN-3
0.57 × 102
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
ICMarketsSC-Live04
2.55 × 121
FXCL-Main2
3.00 × 1
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
RoboForex-Pro-2
5.78 × 263
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
FINAM-Real4
8.25 × 4
Weltrade-Live
8.91 × 115
VantageInternational-Live 3
9.65 × 396
VantageInternational-Live 11
9.91 × 401
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
Algorithmic trading in forex. Setup has been adjusted with one priority: keeping balance safe. Tweaks will be done periodically, in order to introduce more major pairs and keep drawdown as low as possible, preferably under 10%.

Recommended balance: minimum of 2000 eur./2500 $ per par. 


Нет отзывов
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 03:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 22:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 21:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 15:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 10:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Smartgun
40 USD в месяц
257%
0
0
USD
17K
EUR
197
99%
1 782
70%
97%
2.00
8.03
EUR
73%
1:300
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.