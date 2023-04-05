シグナルセクション
Francisco Enriquez Pascual

Smartgun

Francisco Enriquez Pascual
レビュー0件
信頼性
198週間
0 / 0 USD
月額  40  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 257%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 784
利益トレード:
1 261 (70.68%)
損失トレード:
523 (29.32%)
ベストトレード:
656.36 EUR
最悪のトレード:
-520.18 EUR
総利益:
28 604.21 EUR (759 274 pips)
総損失:
-14 292.92 EUR (629 562 pips)
最大連続の勝ち:
19 (94.99 EUR)
最大連続利益:
891.84 EUR (3)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
96.57%
最大入金額:
32.25%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
3.81
長いトレード:
1 283 (71.92%)
短いトレード:
501 (28.08%)
プロフィットファクター:
2.00
期待されたペイオフ:
8.02 EUR
平均利益:
22.68 EUR
平均損失:
-27.33 EUR
最大連続の負け:
20 (-3 755.59 EUR)
最大連続損失:
-3 755.59 EUR (20)
月間成長:
1.30%
年間予想:
16.16%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 250.34 EUR
最大の:
3 755.59 EUR (73.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
73.30% (3 755.59 EUR)
エクイティによる:
59.26% (4 697.82 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 509
EURUSD 478
GBPJPY 369
USDCAD 115
USDCHF 88
GBPCHF 78
EURAUD 70
GBPUSD 25
AUDUSD 22
EURGBP 15
EURNZD 13
GE 1
XAUUSD 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 5.4K
EURUSD 6.2K
GBPJPY 3.4K
USDCAD 1.1K
USDCHF 1.3K
GBPCHF 1.5K
EURAUD 472
GBPUSD -2.8K
AUDUSD -713
EURGBP 131
EURNZD 340
GE 0
XAUUSD 3
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 65K
EURUSD 44K
GBPJPY 66K
USDCAD 19K
USDCHF -30K
GBPCHF -2.3K
EURAUD 17K
GBPUSD -25K
AUDUSD -21K
EURGBP 5.9K
EURNZD -11K
GE -20
XAUUSD 280
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +656.36 EUR
最悪のトレード: -520 EUR
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +94.99 EUR
最大連続損失: -3 755.59 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarkets-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.47 × 99
RoboForex-ECN-3
0.57 × 102
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
ICMarketsSC-Live04
2.55 × 121
FXCL-Main2
3.00 × 1
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
RoboForex-Pro-2
5.78 × 263
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
FINAM-Real4
8.25 × 4
Weltrade-Live
8.91 × 115
VantageInternational-Live 3
9.65 × 396
VantageInternational-Live 11
9.91 × 401
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
Algorithmic trading in forex. Setup has been adjusted with one priority: keeping balance safe. Tweaks will be done periodically, in order to introduce more major pairs and keep drawdown as low as possible, preferably under 10%.

Recommended balance: minimum of 2000 eur./2500 $ per par. 


レビューなし
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 03:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 22:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 21:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 15:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 10:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
