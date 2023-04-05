- 成長
トレード:
1 784
利益トレード:
1 261 (70.68%)
損失トレード:
523 (29.32%)
ベストトレード:
656.36 EUR
最悪のトレード:
-520.18 EUR
総利益:
28 604.21 EUR (759 274 pips)
総損失:
-14 292.92 EUR (629 562 pips)
最大連続の勝ち:
19 (94.99 EUR)
最大連続利益:
891.84 EUR (3)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
96.57%
最大入金額:
32.25%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
3.81
長いトレード:
1 283 (71.92%)
短いトレード:
501 (28.08%)
プロフィットファクター:
2.00
期待されたペイオフ:
8.02 EUR
平均利益:
22.68 EUR
平均損失:
-27.33 EUR
最大連続の負け:
20 (-3 755.59 EUR)
最大連続損失:
-3 755.59 EUR (20)
月間成長:
1.30%
年間予想:
16.16%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 250.34 EUR
最大の:
3 755.59 EUR (73.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
73.30% (3 755.59 EUR)
エクイティによる:
59.26% (4 697.82 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|509
|EURUSD
|478
|GBPJPY
|369
|USDCAD
|115
|USDCHF
|88
|GBPCHF
|78
|EURAUD
|70
|GBPUSD
|25
|AUDUSD
|22
|EURGBP
|15
|EURNZD
|13
|GE
|1
|XAUUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|5.4K
|EURUSD
|6.2K
|GBPJPY
|3.4K
|USDCAD
|1.1K
|USDCHF
|1.3K
|GBPCHF
|1.5K
|EURAUD
|472
|GBPUSD
|-2.8K
|AUDUSD
|-713
|EURGBP
|131
|EURNZD
|340
|GE
|0
|XAUUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|65K
|EURUSD
|44K
|GBPJPY
|66K
|USDCAD
|19K
|USDCHF
|-30K
|GBPCHF
|-2.3K
|EURAUD
|17K
|GBPUSD
|-25K
|AUDUSD
|-21K
|EURGBP
|5.9K
|EURNZD
|-11K
|GE
|-20
|XAUUSD
|280
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +656.36 EUR
最悪のトレード: -520 EUR
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +94.99 EUR
最大連続損失: -3 755.59 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarkets-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.47 × 99
|
RoboForex-ECN-3
|0.57 × 102
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
ICMarketsSC-Live04
|2.55 × 121
|
FXCL-Main2
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
RoboForex-Pro-2
|5.78 × 263
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
FINAM-Real4
|8.25 × 4
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
VantageInternational-Live 3
|9.65 × 396
|
VantageInternational-Live 11
|9.91 × 401
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|24.00 × 2
Algorithmic trading in forex. Setup has been adjusted with one priority: keeping balance safe. Tweaks will be done periodically, in order to introduce more major pairs and keep drawdown as low as possible, preferably under 10%.
Recommended balance: minimum of 2000 eur./2500 $ per par.
