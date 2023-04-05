- 자본
트레이드:
1 800
이익 거래:
1 276 (70.88%)
손실 거래:
524 (29.11%)
최고의 거래:
656.36 EUR
최악의 거래:
-520.18 EUR
총 수익:
28 679.96 EUR (766 241 pips)
총 손실:
-14 295.60 EUR (630 117 pips)
연속 최대 이익:
19 (94.99 EUR)
연속 최대 이익:
891.84 EUR (3)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
96.57%
최대 입금량:
32.25%
최근 거래:
33 분 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
3.83
롱(주식매수):
1 294 (71.89%)
숏(주식차입매도):
506 (28.11%)
수익 요인:
2.01
기대수익:
7.99 EUR
평균 이익:
22.48 EUR
평균 손실:
-27.28 EUR
연속 최대 손실:
20 (-3 755.59 EUR)
연속 최대 손실:
-3 755.59 EUR (20)
월별 성장률:
1.49%
연간 예측:
18.10%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 250.34 EUR
최대한의:
3 755.59 EUR (73.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
73.30% (3 755.59 EUR)
자본금별:
59.26% (4 697.82 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|513
|EURUSD
|478
|GBPJPY
|373
|USDCAD
|115
|USDCHF
|88
|GBPCHF
|81
|EURAUD
|75
|GBPUSD
|25
|AUDUSD
|22
|EURGBP
|15
|EURNZD
|13
|GE
|1
|XAUUSD
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|5.4K
|EURUSD
|6.2K
|GBPJPY
|3.4K
|USDCAD
|1.1K
|USDCHF
|1.3K
|GBPCHF
|1.6K
|EURAUD
|492
|GBPUSD
|-2.8K
|AUDUSD
|-713
|EURGBP
|131
|EURNZD
|340
|GE
|0
|XAUUSD
|3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|66K
|EURUSD
|44K
|GBPJPY
|68K
|USDCAD
|19K
|USDCHF
|-30K
|GBPCHF
|-1.3K
|EURAUD
|19K
|GBPUSD
|-25K
|AUDUSD
|-21K
|EURGBP
|5.9K
|EURNZD
|-11K
|GE
|-20
|XAUUSD
|280
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +656.36 EUR
최악의 거래: -520 EUR
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 20
연속 최대 이익: +94.99 EUR
연속 최대 손실: -3 755.59 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboMarkets-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
|0.47 × 99
RoboForex-ECN-3
|0.57 × 102
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
ICMarketsSC-Live04
|2.55 × 121
FXCL-Main2
|3.00 × 1
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
RoboForex-Pro-2
|5.78 × 263
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
FINAM-Real4
|8.25 × 4
Weltrade-Live
|8.91 × 115
VantageInternational-Live 3
|9.65 × 396
VantageInternational-Live 11
|9.91 × 401
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|24.00 × 2
Algorithmic trading in forex. Setup has been adjusted with one priority: keeping balance safe. Tweaks will be done periodically, in order to introduce more major pairs and keep drawdown as low as possible, preferably under 10%.
Recommended balance: minimum of 2000 eur./2500 $ per par.
