Francisco Enriquez Pascual

Smartgun

Francisco Enriquez Pascual
0 리뷰
안정성
199
0 / 0 USD
월별 40 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 259%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 800
이익 거래:
1 276 (70.88%)
손실 거래:
524 (29.11%)
최고의 거래:
656.36 EUR
최악의 거래:
-520.18 EUR
총 수익:
28 679.96 EUR (766 241 pips)
총 손실:
-14 295.60 EUR (630 117 pips)
연속 최대 이익:
19 (94.99 EUR)
연속 최대 이익:
891.84 EUR (3)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
96.57%
최대 입금량:
32.25%
최근 거래:
33 분 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
3.83
롱(주식매수):
1 294 (71.89%)
숏(주식차입매도):
506 (28.11%)
수익 요인:
2.01
기대수익:
7.99 EUR
평균 이익:
22.48 EUR
평균 손실:
-27.28 EUR
연속 최대 손실:
20 (-3 755.59 EUR)
연속 최대 손실:
-3 755.59 EUR (20)
월별 성장률:
1.49%
연간 예측:
18.10%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 250.34 EUR
최대한의:
3 755.59 EUR (73.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
73.30% (3 755.59 EUR)
자본금별:
59.26% (4 697.82 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 513
EURUSD 478
GBPJPY 373
USDCAD 115
USDCHF 88
GBPCHF 81
EURAUD 75
GBPUSD 25
AUDUSD 22
EURGBP 15
EURNZD 13
GE 1
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 5.4K
EURUSD 6.2K
GBPJPY 3.4K
USDCAD 1.1K
USDCHF 1.3K
GBPCHF 1.6K
EURAUD 492
GBPUSD -2.8K
AUDUSD -713
EURGBP 131
EURNZD 340
GE 0
XAUUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 66K
EURUSD 44K
GBPJPY 68K
USDCAD 19K
USDCHF -30K
GBPCHF -1.3K
EURAUD 19K
GBPUSD -25K
AUDUSD -21K
EURGBP 5.9K
EURNZD -11K
GE -20
XAUUSD 280
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +656.36 EUR
최악의 거래: -520 EUR
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 20
연속 최대 이익: +94.99 EUR
연속 최대 손실: -3 755.59 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboMarkets-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.47 × 99
RoboForex-ECN-3
0.57 × 102
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
ICMarketsSC-Live04
2.55 × 121
FXCL-Main2
3.00 × 1
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
RoboForex-Pro-2
5.78 × 263
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
FINAM-Real4
8.25 × 4
Weltrade-Live
8.91 × 115
VantageInternational-Live 3
9.65 × 396
VantageInternational-Live 11
9.91 × 401
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
Algorithmic trading in forex. Setup has been adjusted with one priority: keeping balance safe. Tweaks will be done periodically, in order to introduce more major pairs and keep drawdown as low as possible, preferably under 10%.

Recommended balance: minimum of 2000 eur./2500 $ per par. 


리뷰 없음
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 03:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 22:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 21:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 15:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 10:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
