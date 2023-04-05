- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 784
Negociações com lucro:
1 261 (70.68%)
Negociações com perda:
523 (29.32%)
Melhor negociação:
656.36 EUR
Pior negociação:
-520.18 EUR
Lucro bruto:
28 604.21 EUR (759 274 pips)
Perda bruta:
-14 292.92 EUR (629 562 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (94.99 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
891.84 EUR (3)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
96.57%
Depósito máximo carregado:
32.25%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
3.81
Negociações longas:
1 283 (71.92%)
Negociações curtas:
501 (28.08%)
Fator de lucro:
2.00
Valor esperado:
8.02 EUR
Lucro médio:
22.68 EUR
Perda média:
-27.33 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-3 755.59 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-3 755.59 EUR (20)
Crescimento mensal:
1.31%
Previsão anual:
16.16%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 250.34 EUR
Máximo:
3 755.59 EUR (73.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
73.30% (3 755.59 EUR)
Pelo Capital Líquido:
59.26% (4 697.82 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|509
|EURUSD
|478
|GBPJPY
|369
|USDCAD
|115
|USDCHF
|88
|GBPCHF
|78
|EURAUD
|70
|GBPUSD
|25
|AUDUSD
|22
|EURGBP
|15
|EURNZD
|13
|GE
|1
|XAUUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|5.4K
|EURUSD
|6.2K
|GBPJPY
|3.4K
|USDCAD
|1.1K
|USDCHF
|1.3K
|GBPCHF
|1.5K
|EURAUD
|472
|GBPUSD
|-2.8K
|AUDUSD
|-713
|EURGBP
|131
|EURNZD
|340
|GE
|0
|XAUUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|65K
|EURUSD
|44K
|GBPJPY
|66K
|USDCAD
|19K
|USDCHF
|-30K
|GBPCHF
|-2.3K
|EURAUD
|17K
|GBPUSD
|-25K
|AUDUSD
|-21K
|EURGBP
|5.9K
|EURNZD
|-11K
|GE
|-20
|XAUUSD
|280
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +656.36 EUR
Pior negociação: -520 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +94.99 EUR
Máxima perda consecutiva: -3 755.59 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarkets-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.47 × 99
|
RoboForex-ECN-3
|0.57 × 102
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
ICMarketsSC-Live04
|2.55 × 121
|
FXCL-Main2
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
RoboForex-Pro-2
|5.78 × 263
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
FINAM-Real4
|8.25 × 4
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
VantageInternational-Live 3
|9.65 × 396
|
VantageInternational-Live 11
|9.91 × 401
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|24.00 × 2
Algorithmic trading in forex. Setup has been adjusted with one priority: keeping balance safe. Tweaks will be done periodically, in order to introduce more major pairs and keep drawdown as low as possible, preferably under 10%.
Recommended balance: minimum of 2000 eur./2500 $ per par.
Sem comentários
