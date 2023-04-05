SinaisSeções
Francisco Enriquez Pascual

Smartgun

Francisco Enriquez Pascual
Confiabilidade
198 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 40 USD por mês
crescimento desde 2022 257%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 784
Negociações com lucro:
1 261 (70.68%)
Negociações com perda:
523 (29.32%)
Melhor negociação:
656.36 EUR
Pior negociação:
-520.18 EUR
Lucro bruto:
28 604.21 EUR (759 274 pips)
Perda bruta:
-14 292.92 EUR (629 562 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (94.99 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
891.84 EUR (3)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
96.57%
Depósito máximo carregado:
32.25%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
3.81
Negociações longas:
1 283 (71.92%)
Negociações curtas:
501 (28.08%)
Fator de lucro:
2.00
Valor esperado:
8.02 EUR
Lucro médio:
22.68 EUR
Perda média:
-27.33 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-3 755.59 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-3 755.59 EUR (20)
Crescimento mensal:
1.31%
Previsão anual:
16.16%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 250.34 EUR
Máximo:
3 755.59 EUR (73.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
73.30% (3 755.59 EUR)
Pelo Capital Líquido:
59.26% (4 697.82 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 509
EURUSD 478
GBPJPY 369
USDCAD 115
USDCHF 88
GBPCHF 78
EURAUD 70
GBPUSD 25
AUDUSD 22
EURGBP 15
EURNZD 13
GE 1
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 5.4K
EURUSD 6.2K
GBPJPY 3.4K
USDCAD 1.1K
USDCHF 1.3K
GBPCHF 1.5K
EURAUD 472
GBPUSD -2.8K
AUDUSD -713
EURGBP 131
EURNZD 340
GE 0
XAUUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 65K
EURUSD 44K
GBPJPY 66K
USDCAD 19K
USDCHF -30K
GBPCHF -2.3K
EURAUD 17K
GBPUSD -25K
AUDUSD -21K
EURGBP 5.9K
EURNZD -11K
GE -20
XAUUSD 280
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +656.36 EUR
Pior negociação: -520 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +94.99 EUR
Máxima perda consecutiva: -3 755.59 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarkets-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.47 × 99
RoboForex-ECN-3
0.57 × 102
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
ICMarketsSC-Live04
2.55 × 121
FXCL-Main2
3.00 × 1
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
RoboForex-Pro-2
5.78 × 263
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
FINAM-Real4
8.25 × 4
Weltrade-Live
8.91 × 115
VantageInternational-Live 3
9.65 × 396
VantageInternational-Live 11
9.91 × 401
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
Algorithmic trading in forex. Setup has been adjusted with one priority: keeping balance safe. Tweaks will be done periodically, in order to introduce more major pairs and keep drawdown as low as possible, preferably under 10%.

Recommended balance: minimum of 2000 eur./2500 $ per par. 


Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Smartgun
40 USD por mês
257%
0
0
USD
17K
EUR
198
99%
1 784
70%
97%
2.00
8.02
EUR
73%
1:300
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.