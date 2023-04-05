- 成长
交易:
1 782
盈利交易:
1 259 (70.65%)
亏损交易:
523 (29.35%)
最好交易:
656.36 EUR
最差交易:
-520.18 EUR
毛利:
28 596.13 EUR (758 522 pips)
毛利亏损:
-14 292.92 EUR (629 562 pips)
最大连续赢利:
19 (94.99 EUR)
最大连续盈利:
891.84 EUR (3)
夏普比率:
0.07
交易活动:
96.57%
最大入金加载:
32.25%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
6 天
采收率:
3.81
长期交易:
1 281 (71.89%)
短期交易:
501 (28.11%)
利润因子:
2.00
预期回报:
8.03 EUR
平均利润:
22.71 EUR
平均损失:
-27.33 EUR
最大连续失误:
20 (-3 755.59 EUR)
最大连续亏损:
-3 755.59 EUR (20)
每月增长:
1.30%
年度预测:
18.85%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
3 250.34 EUR
最大值:
3 755.59 EUR (73.25%)
相对跌幅:
结余:
73.30% (3 755.59 EUR)
净值:
59.26% (4 697.82 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|509
|EURUSD
|478
|GBPJPY
|367
|USDCAD
|115
|USDCHF
|88
|GBPCHF
|78
|EURAUD
|70
|GBPUSD
|25
|AUDUSD
|22
|EURGBP
|15
|EURNZD
|13
|GE
|1
|XAUUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|5.4K
|EURUSD
|6.2K
|GBPJPY
|3.4K
|USDCAD
|1.1K
|USDCHF
|1.3K
|GBPCHF
|1.5K
|EURAUD
|472
|GBPUSD
|-2.8K
|AUDUSD
|-713
|EURGBP
|131
|EURNZD
|340
|GE
|0
|XAUUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|65K
|EURUSD
|44K
|GBPJPY
|65K
|USDCAD
|19K
|USDCHF
|-30K
|GBPCHF
|-2.3K
|EURAUD
|17K
|GBPUSD
|-25K
|AUDUSD
|-21K
|EURGBP
|5.9K
|EURNZD
|-11K
|GE
|-20
|XAUUSD
|280
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +656.36 EUR
最差交易: -520 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +94.99 EUR
最大连续亏损: -3 755.59 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboMarkets-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.47 × 99
|
RoboForex-ECN-3
|0.57 × 102
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
ICMarketsSC-Live04
|2.55 × 121
|
FXCL-Main2
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
RoboForex-Pro-2
|5.78 × 263
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
FINAM-Real4
|8.25 × 4
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
VantageInternational-Live 3
|9.65 × 396
|
VantageInternational-Live 11
|9.91 × 401
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|24.00 × 2
Algorithmic trading in forex. Setup has been adjusted with one priority: keeping balance safe. Tweaks will be done periodically, in order to introduce more major pairs and keep drawdown as low as possible, preferably under 10%.
Recommended balance: minimum of 2000 eur./2500 $ per par.
