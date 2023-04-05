信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Smartgun
Francisco Enriquez Pascual

Smartgun

Francisco Enriquez Pascual
0条评论
可靠性
197
0 / 0 USD
每月复制 40 USD per 
增长自 2022 257%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 782
盈利交易:
1 259 (70.65%)
亏损交易:
523 (29.35%)
最好交易:
656.36 EUR
最差交易:
-520.18 EUR
毛利:
28 596.13 EUR (758 522 pips)
毛利亏损:
-14 292.92 EUR (629 562 pips)
最大连续赢利:
19 (94.99 EUR)
最大连续盈利:
891.84 EUR (3)
夏普比率:
0.07
交易活动:
96.57%
最大入金加载:
32.25%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
6 天
采收率:
3.81
长期交易:
1 281 (71.89%)
短期交易:
501 (28.11%)
利润因子:
2.00
预期回报:
8.03 EUR
平均利润:
22.71 EUR
平均损失:
-27.33 EUR
最大连续失误:
20 (-3 755.59 EUR)
最大连续亏损:
-3 755.59 EUR (20)
每月增长:
1.30%
年度预测:
18.85%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
3 250.34 EUR
最大值:
3 755.59 EUR (73.25%)
相对跌幅:
结余:
73.30% (3 755.59 EUR)
净值:
59.26% (4 697.82 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 509
EURUSD 478
GBPJPY 367
USDCAD 115
USDCHF 88
GBPCHF 78
EURAUD 70
GBPUSD 25
AUDUSD 22
EURGBP 15
EURNZD 13
GE 1
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 5.4K
EURUSD 6.2K
GBPJPY 3.4K
USDCAD 1.1K
USDCHF 1.3K
GBPCHF 1.5K
EURAUD 472
GBPUSD -2.8K
AUDUSD -713
EURGBP 131
EURNZD 340
GE 0
XAUUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 65K
EURUSD 44K
GBPJPY 65K
USDCAD 19K
USDCHF -30K
GBPCHF -2.3K
EURAUD 17K
GBPUSD -25K
AUDUSD -21K
EURGBP 5.9K
EURNZD -11K
GE -20
XAUUSD 280
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +656.36 EUR
最差交易: -520 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +94.99 EUR
最大连续亏损: -3 755.59 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboMarkets-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.47 × 99
RoboForex-ECN-3
0.57 × 102
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
ICMarketsSC-Live04
2.55 × 121
FXCL-Main2
3.00 × 1
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
RoboForex-Pro-2
5.78 × 263
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
FINAM-Real4
8.25 × 4
Weltrade-Live
8.91 × 115
VantageInternational-Live 3
9.65 × 396
VantageInternational-Live 11
9.91 × 401
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
Algorithmic trading in forex. Setup has been adjusted with one priority: keeping balance safe. Tweaks will be done periodically, in order to introduce more major pairs and keep drawdown as low as possible, preferably under 10%.

Recommended balance: minimum of 2000 eur./2500 $ per par. 


没有评论
