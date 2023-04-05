SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Smartgun
Francisco Enriquez Pascual

Smartgun

Francisco Enriquez Pascual
0 avis
Fiabilité
185 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2022 218%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 580
Bénéfice trades:
1 103 (69.81%)
Perte trades:
477 (30.19%)
Meilleure transaction:
656.36 EUR
Pire transaction:
-520.18 EUR
Bénéfice brut:
26 456.78 EUR (661 943 pips)
Perte brute:
-13 839.38 EUR (588 199 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (94.99 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
891.84 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
95.57%
Charge de dépôt maximale:
32.25%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
3.36
Longs trades:
1 155 (73.10%)
Courts trades:
425 (26.90%)
Facteur de profit:
1.91
Rendement attendu:
7.99 EUR
Bénéfice moyen:
23.99 EUR
Perte moyenne:
-29.01 EUR
Pertes consécutives maximales:
20 (-3 755.59 EUR)
Perte consécutive maximale:
-3 755.59 EUR (20)
Croissance mensuelle:
5.28%
Prévision annuelle:
64.02%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 250.34 EUR
Maximal:
3 755.59 EUR (73.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.30% (3 755.59 EUR)
Par fonds propres:
59.26% (4 697.82 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 464
USDJPY 464
GBPJPY 297
USDCAD 115
USDCHF 88
GBPCHF 67
GBPUSD 25
AUDUSD 22
EURGBP 15
EURNZD 13
EURAUD 8
GE 1
XAUUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 6.1K
USDJPY 5K
GBPJPY 2.8K
USDCAD 1.1K
USDCHF 1.3K
GBPCHF 1.1K
GBPUSD -2.8K
AUDUSD -713
EURGBP 131
EURNZD 340
EURAUD 64
GE 0
XAUUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 39K
USDJPY 48K
GBPJPY 41K
USDCAD 19K
USDCHF -30K
GBPCHF 5.2K
GBPUSD -25K
AUDUSD -21K
EURGBP 5.9K
EURNZD -11K
EURAUD 907
GE -20
XAUUSD 280
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +656.36 EUR
Pire transaction: -520 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +94.99 EUR
Perte consécutive maximale: -3 755.59 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.47 × 99
RoboForex-ECN-3
0.57 × 102
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
ICMarketsSC-Live04
2.55 × 121
FXCL-Main2
3.00 × 1
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
RoboForex-Pro-2
5.78 × 263
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
FINAM-Real4
8.25 × 4
Weltrade-Live
8.91 × 115
VantageInternational-Live 3
9.65 × 396
VantageInternational-Live 11
9.91 × 401
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
Algorithmic trading in forex. Setup has been adjusted with one priority: keeping balance safe. Tweaks will be done periodically, in order to introduce more major pairs and keep drawdown as low as possible, preferably under 10%.

Recommended balance: minimum of 2000 eur./2500 $ per par. 


Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Smartgun
40 USD par mois
218%
0
0
USD
13K
EUR
185
99%
1 580
69%
96%
1.91
7.99
EUR
73%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.