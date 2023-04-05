- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 580
Bénéfice trades:
1 103 (69.81%)
Perte trades:
477 (30.19%)
Meilleure transaction:
656.36 EUR
Pire transaction:
-520.18 EUR
Bénéfice brut:
26 456.78 EUR (661 943 pips)
Perte brute:
-13 839.38 EUR (588 199 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (94.99 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
891.84 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
95.57%
Charge de dépôt maximale:
32.25%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
3.36
Longs trades:
1 155 (73.10%)
Courts trades:
425 (26.90%)
Facteur de profit:
1.91
Rendement attendu:
7.99 EUR
Bénéfice moyen:
23.99 EUR
Perte moyenne:
-29.01 EUR
Pertes consécutives maximales:
20 (-3 755.59 EUR)
Perte consécutive maximale:
-3 755.59 EUR (20)
Croissance mensuelle:
5.28%
Prévision annuelle:
64.02%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 250.34 EUR
Maximal:
3 755.59 EUR (73.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.30% (3 755.59 EUR)
Par fonds propres:
59.26% (4 697.82 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|464
|USDJPY
|464
|GBPJPY
|297
|USDCAD
|115
|USDCHF
|88
|GBPCHF
|67
|GBPUSD
|25
|AUDUSD
|22
|EURGBP
|15
|EURNZD
|13
|EURAUD
|8
|GE
|1
|XAUUSD
|1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|6.1K
|USDJPY
|5K
|GBPJPY
|2.8K
|USDCAD
|1.1K
|USDCHF
|1.3K
|GBPCHF
|1.1K
|GBPUSD
|-2.8K
|AUDUSD
|-713
|EURGBP
|131
|EURNZD
|340
|EURAUD
|64
|GE
|0
|XAUUSD
|3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|39K
|USDJPY
|48K
|GBPJPY
|41K
|USDCAD
|19K
|USDCHF
|-30K
|GBPCHF
|5.2K
|GBPUSD
|-25K
|AUDUSD
|-21K
|EURGBP
|5.9K
|EURNZD
|-11K
|EURAUD
|907
|GE
|-20
|XAUUSD
|280
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +656.36 EUR
Pire transaction: -520 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +94.99 EUR
Perte consécutive maximale: -3 755.59 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
|0.47 × 99
RoboForex-ECN-3
|0.57 × 102
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
ICMarketsSC-Live04
|2.55 × 121
FXCL-Main2
|3.00 × 1
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
RoboForex-Pro-2
|5.78 × 263
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
FINAM-Real4
|8.25 × 4
Weltrade-Live
|8.91 × 115
VantageInternational-Live 3
|9.65 × 396
VantageInternational-Live 11
|9.91 × 401
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|24.00 × 2
Algorithmic trading in forex. Setup has been adjusted with one priority: keeping balance safe. Tweaks will be done periodically, in order to introduce more major pairs and keep drawdown as low as possible, preferably under 10%.
Recommended balance: minimum of 2000 eur./2500 $ per par.
