Total de Trades:
1 784
Transacciones Rentables:
1 261 (70.68%)
Transacciones Irrentables:
523 (29.32%)
Mejor transacción:
656.36 EUR
Peor transacción:
-520.18 EUR
Beneficio Bruto:
28 604.21 EUR (759 274 pips)
Pérdidas Brutas:
-14 292.92 EUR (629 562 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (94.99 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
891.84 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
96.57%
Carga máxima del depósito:
32.25%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
3.81
Transacciones Largas:
1 283 (71.92%)
Transacciones Cortas:
501 (28.08%)
Factor de Beneficio:
2.00
Beneficio Esperado:
8.02 EUR
Beneficio medio:
22.68 EUR
Pérdidas medias:
-27.33 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-3 755.59 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 755.59 EUR (20)
Crecimiento al mes:
1.33%
Pronóstico anual:
16.16%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 250.34 EUR
Máxima:
3 755.59 EUR (73.25%)
Reducción relativa:
De balance:
73.30% (3 755.59 EUR)
De fondos:
59.26% (4 697.82 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|509
|EURUSD
|478
|GBPJPY
|369
|USDCAD
|115
|USDCHF
|88
|GBPCHF
|78
|EURAUD
|70
|GBPUSD
|25
|AUDUSD
|22
|EURGBP
|15
|EURNZD
|13
|GE
|1
|XAUUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|5.4K
|EURUSD
|6.2K
|GBPJPY
|3.4K
|USDCAD
|1.1K
|USDCHF
|1.3K
|GBPCHF
|1.5K
|EURAUD
|472
|GBPUSD
|-2.8K
|AUDUSD
|-713
|EURGBP
|131
|EURNZD
|340
|GE
|0
|XAUUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|65K
|EURUSD
|44K
|GBPJPY
|66K
|USDCAD
|19K
|USDCHF
|-30K
|GBPCHF
|-2.3K
|EURAUD
|17K
|GBPUSD
|-25K
|AUDUSD
|-21K
|EURGBP
|5.9K
|EURNZD
|-11K
|GE
|-20
|XAUUSD
|280
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +656.36 EUR
Peor transacción: -520 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 20
Beneficio máximo consecutivo: +94.99 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -3 755.59 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboMarkets-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.47 × 99
|
RoboForex-ECN-3
|0.57 × 102
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
ICMarketsSC-Live04
|2.55 × 121
|
FXCL-Main2
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
RoboForex-Pro-2
|5.78 × 263
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
FINAM-Real4
|8.25 × 4
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
VantageInternational-Live 3
|9.65 × 396
|
VantageInternational-Live 11
|9.91 × 401
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|24.00 × 2
Trading algorítmico para fórex. Las variables han sido ajustadas con una prioridad: mantener el capital seguro. Periódicamente se irán haciendo ajustes para introducir más pares mayores y mantener el drawdown lo más bajo posible, preferentemente por debajo de 10%.
Se recomienda un tener un balance de al menos 2000 eur. por par.
