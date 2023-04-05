SeñalesSecciones
Francisco Enriquez Pascual

Smartgun

0 comentarios
Fiabilidad
198 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2022 257%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 784
Transacciones Rentables:
1 261 (70.68%)
Transacciones Irrentables:
523 (29.32%)
Mejor transacción:
656.36 EUR
Peor transacción:
-520.18 EUR
Beneficio Bruto:
28 604.21 EUR (759 274 pips)
Pérdidas Brutas:
-14 292.92 EUR (629 562 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (94.99 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
891.84 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
96.57%
Carga máxima del depósito:
32.25%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
3.81
Transacciones Largas:
1 283 (71.92%)
Transacciones Cortas:
501 (28.08%)
Factor de Beneficio:
2.00
Beneficio Esperado:
8.02 EUR
Beneficio medio:
22.68 EUR
Pérdidas medias:
-27.33 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-3 755.59 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 755.59 EUR (20)
Crecimiento al mes:
1.33%
Pronóstico anual:
16.16%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 250.34 EUR
Máxima:
3 755.59 EUR (73.25%)
Reducción relativa:
De balance:
73.30% (3 755.59 EUR)
De fondos:
59.26% (4 697.82 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 509
EURUSD 478
GBPJPY 369
USDCAD 115
USDCHF 88
GBPCHF 78
EURAUD 70
GBPUSD 25
AUDUSD 22
EURGBP 15
EURNZD 13
GE 1
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 5.4K
EURUSD 6.2K
GBPJPY 3.4K
USDCAD 1.1K
USDCHF 1.3K
GBPCHF 1.5K
EURAUD 472
GBPUSD -2.8K
AUDUSD -713
EURGBP 131
EURNZD 340
GE 0
XAUUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 65K
EURUSD 44K
GBPJPY 66K
USDCAD 19K
USDCHF -30K
GBPCHF -2.3K
EURAUD 17K
GBPUSD -25K
AUDUSD -21K
EURGBP 5.9K
EURNZD -11K
GE -20
XAUUSD 280
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +656.36 EUR
Peor transacción: -520 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 20
Beneficio máximo consecutivo: +94.99 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -3 755.59 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboMarkets-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.47 × 99
RoboForex-ECN-3
0.57 × 102
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
ICMarketsSC-Live04
2.55 × 121
FXCL-Main2
3.00 × 1
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
RoboForex-Pro-2
5.78 × 263
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
FINAM-Real4
8.25 × 4
Weltrade-Live
8.91 × 115
VantageInternational-Live 3
9.65 × 396
VantageInternational-Live 11
9.91 × 401
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
Trading algorítmico para fórex. Las variables han sido ajustadas con una prioridad: mantener el capital seguro. Periódicamente se irán haciendo ajustes para introducir más pares mayores y mantener el drawdown lo más bajo posible, preferentemente por debajo de 10%.

Se recomienda un tener un balance de al menos 2000 eur. por par. 

No hay comentarios
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 03:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 22:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 21:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 15:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 10:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
