Francisco Enriquez Pascual

Smartgun

Francisco Enriquez Pascual
0 recensioni
Affidabilità
185 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2022 218%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 580
Profit Trade:
1 103 (69.81%)
Loss Trade:
477 (30.19%)
Best Trade:
656.36 EUR
Worst Trade:
-520.18 EUR
Profitto lordo:
26 456.78 EUR (661 943 pips)
Perdita lorda:
-13 839.38 EUR (588 199 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (94.99 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
891.84 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
95.57%
Massimo carico di deposito:
32.25%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
3.36
Long Trade:
1 155 (73.10%)
Short Trade:
425 (26.90%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
7.99 EUR
Profitto medio:
23.99 EUR
Perdita media:
-29.01 EUR
Massime perdite consecutive:
20 (-3 755.59 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 755.59 EUR (20)
Crescita mensile:
5.25%
Previsione annuale:
64.02%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 250.34 EUR
Massimale:
3 755.59 EUR (73.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.30% (3 755.59 EUR)
Per equità:
59.26% (4 697.82 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 464
USDJPY 464
GBPJPY 297
USDCAD 115
USDCHF 88
GBPCHF 67
GBPUSD 25
AUDUSD 22
EURGBP 15
EURNZD 13
EURAUD 8
GE 1
XAUUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 6.1K
USDJPY 5K
GBPJPY 2.8K
USDCAD 1.1K
USDCHF 1.3K
GBPCHF 1.1K
GBPUSD -2.8K
AUDUSD -713
EURGBP 131
EURNZD 340
EURAUD 64
GE 0
XAUUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 39K
USDJPY 48K
GBPJPY 41K
USDCAD 19K
USDCHF -30K
GBPCHF 5.2K
GBPUSD -25K
AUDUSD -21K
EURGBP 5.9K
EURNZD -11K
EURAUD 907
GE -20
XAUUSD 280
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +656.36 EUR
Worst Trade: -520 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +94.99 EUR
Massima perdita consecutiva: -3 755.59 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.47 × 99
RoboForex-ECN-3
0.57 × 102
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
ICMarketsSC-Live04
2.55 × 121
FXCL-Main2
3.00 × 1
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
RoboForex-Pro-2
5.78 × 263
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
FINAM-Real4
8.25 × 4
Weltrade-Live
8.91 × 115
VantageInternational-Live 3
9.65 × 396
VantageInternational-Live 11
9.91 × 401
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
Algorithmic trading in forex. Setup has been adjusted with one priority: keeping balance safe. Tweaks will be done periodically, in order to introduce more major pairs and keep drawdown as low as possible, preferably under 10%.

Recommended balance: minimum of 2000 eur./2500 $ per par. 


Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Smartgun
40USD al mese
218%
0
0
USD
13K
EUR
185
99%
1 580
69%
96%
1.91
7.99
EUR
73%
1:300
Copia

