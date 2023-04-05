- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 580
Profit Trade:
1 103 (69.81%)
Loss Trade:
477 (30.19%)
Best Trade:
656.36 EUR
Worst Trade:
-520.18 EUR
Profitto lordo:
26 456.78 EUR (661 943 pips)
Perdita lorda:
-13 839.38 EUR (588 199 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (94.99 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
891.84 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
95.57%
Massimo carico di deposito:
32.25%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
3.36
Long Trade:
1 155 (73.10%)
Short Trade:
425 (26.90%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
7.99 EUR
Profitto medio:
23.99 EUR
Perdita media:
-29.01 EUR
Massime perdite consecutive:
20 (-3 755.59 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 755.59 EUR (20)
Crescita mensile:
5.25%
Previsione annuale:
64.02%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 250.34 EUR
Massimale:
3 755.59 EUR (73.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.30% (3 755.59 EUR)
Per equità:
59.26% (4 697.82 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|464
|USDJPY
|464
|GBPJPY
|297
|USDCAD
|115
|USDCHF
|88
|GBPCHF
|67
|GBPUSD
|25
|AUDUSD
|22
|EURGBP
|15
|EURNZD
|13
|EURAUD
|8
|GE
|1
|XAUUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|6.1K
|USDJPY
|5K
|GBPJPY
|2.8K
|USDCAD
|1.1K
|USDCHF
|1.3K
|GBPCHF
|1.1K
|GBPUSD
|-2.8K
|AUDUSD
|-713
|EURGBP
|131
|EURNZD
|340
|EURAUD
|64
|GE
|0
|XAUUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|39K
|USDJPY
|48K
|GBPJPY
|41K
|USDCAD
|19K
|USDCHF
|-30K
|GBPCHF
|5.2K
|GBPUSD
|-25K
|AUDUSD
|-21K
|EURGBP
|5.9K
|EURNZD
|-11K
|EURAUD
|907
|GE
|-20
|XAUUSD
|280
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +656.36 EUR
Worst Trade: -520 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +94.99 EUR
Massima perdita consecutiva: -3 755.59 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.47 × 99
|
RoboForex-ECN-3
|0.57 × 102
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
ICMarketsSC-Live04
|2.55 × 121
|
FXCL-Main2
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
RoboForex-Pro-2
|5.78 × 263
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
FINAM-Real4
|8.25 × 4
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
VantageInternational-Live 3
|9.65 × 396
|
VantageInternational-Live 11
|9.91 × 401
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|24.00 × 2
Algorithmic trading in forex. Setup has been adjusted with one priority: keeping balance safe. Tweaks will be done periodically, in order to introduce more major pairs and keep drawdown as low as possible, preferably under 10%.
Recommended balance: minimum of 2000 eur./2500 $ per par.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
218%
0
0
USD
USD
13K
EUR
EUR
185
99%
1 580
69%
96%
1.91
7.99
EUR
EUR
73%
1:300