Francisco Enriquez Pascual

Smartgun

Francisco Enriquez Pascual
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
198 Wochen
0 / 0 USD
Für 40 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 257%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 785
Gewinntrades:
1 262 (70.70%)
Verlusttrades:
523 (29.30%)
Bester Trade:
656.36 EUR
Schlechtester Trade:
-520.18 EUR
Bruttoprofit:
28 607.09 EUR (759 773 pips)
Bruttoverlust:
-14 292.92 EUR (629 562 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (94.99 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
891.84 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
96.57%
Max deposit load:
32.25%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
3.81
Long-Positionen:
1 283 (71.88%)
Short-Positionen:
502 (28.12%)
Profit-Faktor:
2.00
Mathematische Gewinnerwartung:
8.02 EUR
Durchschnittlicher Profit:
22.67 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-27.33 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-3 755.59 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 755.59 EUR (20)
Wachstum pro Monat :
1.30%
Jahresprognose:
15.75%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 250.34 EUR
Maximaler:
3 755.59 EUR (73.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
73.30% (3 755.59 EUR)
Kapital:
59.26% (4 697.82 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 509
EURUSD 478
GBPJPY 369
USDCAD 115
USDCHF 88
GBPCHF 78
EURAUD 71
GBPUSD 25
AUDUSD 22
EURGBP 15
EURNZD 13
GE 1
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 5.4K
EURUSD 6.2K
GBPJPY 3.4K
USDCAD 1.1K
USDCHF 1.3K
GBPCHF 1.5K
EURAUD 475
GBPUSD -2.8K
AUDUSD -713
EURGBP 131
EURNZD 340
GE 0
XAUUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 65K
EURUSD 44K
GBPJPY 66K
USDCAD 19K
USDCHF -30K
GBPCHF -2.3K
EURAUD 17K
GBPUSD -25K
AUDUSD -21K
EURGBP 5.9K
EURNZD -11K
GE -20
XAUUSD 280
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +656.36 EUR
Schlechtester Trade: -520 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +94.99 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 755.59 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarkets-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.47 × 99
RoboForex-ECN-3
0.57 × 102
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
ICMarketsSC-Live04
2.55 × 121
FXCL-Main2
3.00 × 1
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
RoboForex-Pro-2
5.78 × 263
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
FINAM-Real4
8.25 × 4
Weltrade-Live
8.91 × 115
VantageInternational-Live 3
9.65 × 396
VantageInternational-Live 11
9.91 × 401
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
Algorithmic trading in forex. Setup has been adjusted with one priority: keeping balance safe. Tweaks will be done periodically, in order to introduce more major pairs and keep drawdown as low as possible, preferably under 10%.

Recommended balance: minimum of 2000 eur./2500 $ per par. 


Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Smartgun
40 USD pro Monat
257%
0
0
USD
17K
EUR
198
99%
1 785
70%
97%
2.00
8.02
EUR
73%
1:300
Kopieren

