- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 785
Gewinntrades:
1 262 (70.70%)
Verlusttrades:
523 (29.30%)
Bester Trade:
656.36 EUR
Schlechtester Trade:
-520.18 EUR
Bruttoprofit:
28 607.09 EUR (759 773 pips)
Bruttoverlust:
-14 292.92 EUR (629 562 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (94.99 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
891.84 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
96.57%
Max deposit load:
32.25%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
3.81
Long-Positionen:
1 283 (71.88%)
Short-Positionen:
502 (28.12%)
Profit-Faktor:
2.00
Mathematische Gewinnerwartung:
8.02 EUR
Durchschnittlicher Profit:
22.67 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-27.33 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-3 755.59 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 755.59 EUR (20)
Wachstum pro Monat :
1.30%
Jahresprognose:
15.75%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 250.34 EUR
Maximaler:
3 755.59 EUR (73.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
73.30% (3 755.59 EUR)
Kapital:
59.26% (4 697.82 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|509
|EURUSD
|478
|GBPJPY
|369
|USDCAD
|115
|USDCHF
|88
|GBPCHF
|78
|EURAUD
|71
|GBPUSD
|25
|AUDUSD
|22
|EURGBP
|15
|EURNZD
|13
|GE
|1
|XAUUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|5.4K
|EURUSD
|6.2K
|GBPJPY
|3.4K
|USDCAD
|1.1K
|USDCHF
|1.3K
|GBPCHF
|1.5K
|EURAUD
|475
|GBPUSD
|-2.8K
|AUDUSD
|-713
|EURGBP
|131
|EURNZD
|340
|GE
|0
|XAUUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|65K
|EURUSD
|44K
|GBPJPY
|66K
|USDCAD
|19K
|USDCHF
|-30K
|GBPCHF
|-2.3K
|EURAUD
|17K
|GBPUSD
|-25K
|AUDUSD
|-21K
|EURGBP
|5.9K
|EURNZD
|-11K
|GE
|-20
|XAUUSD
|280
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +656.36 EUR
Schlechtester Trade: -520 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +94.99 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 755.59 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarkets-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.47 × 99
|
RoboForex-ECN-3
|0.57 × 102
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
ICMarketsSC-Live04
|2.55 × 121
|
FXCL-Main2
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
RoboForex-Pro-2
|5.78 × 263
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
FINAM-Real4
|8.25 × 4
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
VantageInternational-Live 3
|9.65 × 396
|
VantageInternational-Live 11
|9.91 × 401
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|24.00 × 2
Algorithmic trading in forex. Setup has been adjusted with one priority: keeping balance safe. Tweaks will be done periodically, in order to introduce more major pairs and keep drawdown as low as possible, preferably under 10%.
Recommended balance: minimum of 2000 eur./2500 $ per par.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
40 USD pro Monat
257%
0
0
USD
USD
17K
EUR
EUR
198
99%
1 785
70%
97%
2.00
8.02
EUR
EUR
73%
1:300