Wijanarko Putro Santoso

NS eP v5 13272954

Wijanarko Putro Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
136 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 152%
XMGlobal-Real 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 383
Kârla kapanan işlemler:
1 049 (75.84%)
Zararla kapanan işlemler:
334 (24.15%)
En iyi işlem:
108.69 USD
En kötü işlem:
-46.62 USD
Brüt kâr:
1 605.75 USD (168 809 pips)
Brüt zarar:
-686.78 USD (151 534 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (2.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
154.91 USD (4)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
67.02%
Maks. mevduat yükü:
85.58%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.46
Alış işlemleri:
650 (47.00%)
Satış işlemleri:
733 (53.00%)
Kâr faktörü:
2.34
Beklenen getiri:
0.66 USD
Ortalama kâr:
1.53 USD
Ortalama zarar:
-2.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-59.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-133.08 USD (5)
Aylık büyüme:
1.25%
Yıllık tahmin:
18.71%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.66 USD
Maksimum:
142.16 USD (5.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.35% (142.16 USD)
Varlığa göre:
60.83% (294.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDmicro 1042
GBPUSDmicro 337
EURJPYmicro 3
GOLDmicro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDmicro 866
GBPUSDmicro 49
EURJPYmicro 0
GOLDmicro 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDmicro 635
GBPUSDmicro 17K
EURJPYmicro -223
GOLDmicro 336
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +108.69 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -59.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok


İnceleme yok
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.06.30 19:55
No swaps are charged on the signal account
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.19 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 12:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 07:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 15:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 20:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 17:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 14:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 08:16
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.02.27 09:43
No swaps are charged
2025.02.27 09:43
No swaps are charged
2025.02.25 09:16
No swaps are charged on the signal account
2024.11.12 14:35
No swaps are charged
