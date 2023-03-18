- Büyüme
İşlemler:
1 383
Kârla kapanan işlemler:
1 049 (75.84%)
Zararla kapanan işlemler:
334 (24.15%)
En iyi işlem:
108.69 USD
En kötü işlem:
-46.62 USD
Brüt kâr:
1 605.75 USD (168 809 pips)
Brüt zarar:
-686.78 USD (151 534 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (2.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
154.91 USD (4)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
67.02%
Maks. mevduat yükü:
85.58%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.46
Alış işlemleri:
650 (47.00%)
Satış işlemleri:
733 (53.00%)
Kâr faktörü:
2.34
Beklenen getiri:
0.66 USD
Ortalama kâr:
1.53 USD
Ortalama zarar:
-2.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-59.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-133.08 USD (5)
Aylık büyüme:
1.25%
Yıllık tahmin:
18.71%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.66 USD
Maksimum:
142.16 USD (5.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.35% (142.16 USD)
Varlığa göre:
60.83% (294.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1042
|GBPUSDmicro
|337
|EURJPYmicro
|3
|GOLDmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDmicro
|866
|GBPUSDmicro
|49
|EURJPYmicro
|0
|GOLDmicro
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDmicro
|635
|GBPUSDmicro
|17K
|EURJPYmicro
|-223
|GOLDmicro
|336
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +108.69 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -59.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
İnceleme yok
Ayda 30 USD
152%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
136
99%
1 383
75%
67%
2.33
0.66
USD
USD
61%
1:500