Wijanarko Putro Santoso

NS eP v5 13272954

Wijanarko Putro Santoso
0 comentarios
Fiabilidad
149 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 161%
XMGlobal-Real 5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 457
Transacciones Rentables:
1 107 (75.97%)
Transacciones Irrentables:
350 (24.02%)
Mejor transacción:
108.69 USD
Peor transacción:
-46.62 USD
Beneficio Bruto:
1 675.93 USD (176 162 pips)
Pérdidas Brutas:
-707.96 USD (156 633 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (2.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
154.91 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
65.97%
Carga máxima del depósito:
85.58%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
6.81
Transacciones Largas:
683 (46.88%)
Transacciones Cortas:
774 (53.12%)
Factor de Beneficio:
2.37
Beneficio Esperado:
0.66 USD
Beneficio medio:
1.51 USD
Pérdidas medias:
-2.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-59.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-133.08 USD (5)
Crecimiento al mes:
0.31%
Pronóstico anual:
3.70%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.66 USD
Máxima:
142.16 USD (5.86%)
Reducción relativa:
De balance:
12.35% (142.16 USD)
De fondos:
60.83% (294.76 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDmicro 1116
GBPUSDmicro 337
EURJPYmicro 3
GOLDmicro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDmicro 915
GBPUSDmicro 49
EURJPYmicro 0
GOLDmicro 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDmicro 2.9K
GBPUSDmicro 17K
EURJPYmicro -223
GOLDmicro 336
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +108.69 USD
Peor transacción: -47 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +2.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -59.25 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos


