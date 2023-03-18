- Incremento
Total de Trades:
1 457
Transacciones Rentables:
1 107 (75.97%)
Transacciones Irrentables:
350 (24.02%)
Mejor transacción:
108.69 USD
Peor transacción:
-46.62 USD
Beneficio Bruto:
1 675.93 USD (176 162 pips)
Pérdidas Brutas:
-707.96 USD (156 633 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (2.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
154.91 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
65.97%
Carga máxima del depósito:
85.58%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
6.81
Transacciones Largas:
683 (46.88%)
Transacciones Cortas:
774 (53.12%)
Factor de Beneficio:
2.37
Beneficio Esperado:
0.66 USD
Beneficio medio:
1.51 USD
Pérdidas medias:
-2.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-59.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-133.08 USD (5)
Crecimiento al mes:
0.31%
Pronóstico anual:
3.70%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.66 USD
Máxima:
142.16 USD (5.86%)
Reducción relativa:
De balance:
12.35% (142.16 USD)
De fondos:
60.83% (294.76 USD)
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1116
|GBPUSDmicro
|337
|EURJPYmicro
|3
|GOLDmicro
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSDmicro
|915
|GBPUSDmicro
|49
|EURJPYmicro
|0
|GOLDmicro
|3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSDmicro
|2.9K
|GBPUSDmicro
|17K
|EURJPYmicro
|-223
|GOLDmicro
|336
Mejor transacción: +108.69 USD
Peor transacción: -47 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +2.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -59.25 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
30 USD al mes
161%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
149
99%
1 457
75%
66%
2.36
0.66
USD
USD
61%
1:500