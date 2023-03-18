- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 457
利益トレード:
1 107 (75.97%)
損失トレード:
350 (24.02%)
ベストトレード:
108.69 USD
最悪のトレード:
-46.62 USD
総利益:
1 675.93 USD (176 162 pips)
総損失:
-707.96 USD (156 633 pips)
最大連続の勝ち:
23 (2.66 USD)
最大連続利益:
154.91 USD (4)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
65.97%
最大入金額:
85.58%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
6.81
長いトレード:
683 (46.88%)
短いトレード:
774 (53.12%)
プロフィットファクター:
2.37
期待されたペイオフ:
0.66 USD
平均利益:
1.51 USD
平均損失:
-2.02 USD
最大連続の負け:
6 (-59.25 USD)
最大連続損失:
-133.08 USD (5)
月間成長:
0.31%
年間予想:
3.70%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.66 USD
最大の:
142.16 USD (5.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.35% (142.16 USD)
エクイティによる:
60.83% (294.76 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1116
|GBPUSDmicro
|337
|EURJPYmicro
|3
|GOLDmicro
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDmicro
|915
|GBPUSDmicro
|49
|EURJPYmicro
|0
|GOLDmicro
|3
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDmicro
|2.9K
|GBPUSDmicro
|17K
|EURJPYmicro
|-223
|GOLDmicro
|336
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +108.69 USD
最悪のトレード: -47 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +2.66 USD
最大連続損失: -59.25 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
レビューなし
