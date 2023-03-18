- 자본
- 축소
트레이드:
1 468
이익 거래:
1 114 (75.88%)
손실 거래:
354 (24.11%)
최고의 거래:
108.69 USD
최악의 거래:
-46.62 USD
총 수익:
1 687.52 USD (177 281 pips)
총 손실:
-714.79 USD (158 162 pips)
연속 최대 이익:
23 (2.66 USD)
연속 최대 이익:
154.91 USD (4)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
65.97%
최대 입금량:
85.58%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
6.84
롱(주식매수):
690 (47.00%)
숏(주식차입매도):
778 (53.00%)
수익 요인:
2.36
기대수익:
0.66 USD
평균 이익:
1.51 USD
평균 손실:
-2.02 USD
연속 최대 손실:
6 (-59.25 USD)
연속 최대 손실:
-133.08 USD (5)
월별 성장률:
0.49%
연간 예측:
5.93%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.66 USD
최대한의:
142.16 USD (5.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.35% (142.16 USD)
자본금별:
60.83% (294.76 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1127
|GBPUSDmicro
|337
|EURJPYmicro
|3
|GOLDmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDmicro
|920
|GBPUSDmicro
|49
|EURJPYmicro
|0
|GOLDmicro
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDmicro
|2.5K
|GBPUSDmicro
|17K
|EURJPYmicro
|-223
|GOLDmicro
|336
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +108.69 USD
최악의 거래: -47 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +2.66 USD
연속 최대 손실: -59.25 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
