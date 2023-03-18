- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 457
Negociações com lucro:
1 107 (75.97%)
Negociações com perda:
350 (24.02%)
Melhor negociação:
108.69 USD
Pior negociação:
-46.62 USD
Lucro bruto:
1 675.93 USD (176 162 pips)
Perda bruta:
-707.96 USD (156 633 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (2.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
154.91 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
65.97%
Depósito máximo carregado:
85.58%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
6.81
Negociações longas:
683 (46.88%)
Negociações curtas:
774 (53.12%)
Fator de lucro:
2.37
Valor esperado:
0.66 USD
Lucro médio:
1.51 USD
Perda média:
-2.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-59.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-133.08 USD (5)
Crescimento mensal:
0.31%
Previsão anual:
3.70%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.66 USD
Máximo:
142.16 USD (5.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.35% (142.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
60.83% (294.76 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1116
|GBPUSDmicro
|337
|EURJPYmicro
|3
|GOLDmicro
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDmicro
|915
|GBPUSDmicro
|49
|EURJPYmicro
|0
|GOLDmicro
|3
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDmicro
|2.9K
|GBPUSDmicro
|17K
|EURJPYmicro
|-223
|GOLDmicro
|336
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +108.69 USD
Pior negociação: -47 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +2.66 USD
Máxima perda consecutiva: -59.25 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
