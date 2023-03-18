СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NS eP v5 13272954
Wijanarko Putro Santoso

NS eP v5 13272954

Wijanarko Putro Santoso
0 отзывов
Надежность
149 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 161%
XMGlobal-Real 5
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 457
Прибыльных трейдов:
1 107 (75.97%)
Убыточных трейдов:
350 (24.02%)
Лучший трейд:
108.69 USD
Худший трейд:
-46.62 USD
Общая прибыль:
1 675.93 USD (176 162 pips)
Общий убыток:
-707.96 USD (156 633 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (2.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
154.91 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
65.97%
Макс. загрузка депозита:
85.58%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.81
Длинных трейдов:
683 (46.88%)
Коротких трейдов:
774 (53.12%)
Профит фактор:
2.37
Мат. ожидание:
0.66 USD
Средняя прибыль:
1.51 USD
Средний убыток:
-2.02 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-59.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-133.08 USD (5)
Прирост в месяц:
0.31%
Годовой прогноз:
3.70%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.66 USD
Максимальная:
142.16 USD (5.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.35% (142.16 USD)
По эквити:
60.83% (294.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDmicro 1116
GBPUSDmicro 337
EURJPYmicro 3
GOLDmicro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDmicro 915
GBPUSDmicro 49
EURJPYmicro 0
GOLDmicro 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDmicro 2.9K
GBPUSDmicro 17K
EURJPYmicro -223
GOLDmicro 336
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +108.69 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +2.66 USD
Макс. убыток в серии: -59.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных


Нет отзывов
2025.12.17 19:54
No swaps are charged on the signal account
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 12:26
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.13 18:51
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.06.30 19:55
No swaps are charged on the signal account
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.19 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 12:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NS eP v5 13272954
30 USD в месяц
161%
0
0
USD
1.4K
USD
149
99%
1 457
75%
66%
2.36
0.66
USD
61%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.