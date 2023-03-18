- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 457
Прибыльных трейдов:
1 107 (75.97%)
Убыточных трейдов:
350 (24.02%)
Лучший трейд:
108.69 USD
Худший трейд:
-46.62 USD
Общая прибыль:
1 675.93 USD (176 162 pips)
Общий убыток:
-707.96 USD (156 633 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (2.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
154.91 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
65.97%
Макс. загрузка депозита:
85.58%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.81
Длинных трейдов:
683 (46.88%)
Коротких трейдов:
774 (53.12%)
Профит фактор:
2.37
Мат. ожидание:
0.66 USD
Средняя прибыль:
1.51 USD
Средний убыток:
-2.02 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-59.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-133.08 USD (5)
Прирост в месяц:
0.31%
Годовой прогноз:
3.70%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.66 USD
Максимальная:
142.16 USD (5.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.35% (142.16 USD)
По эквити:
60.83% (294.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1116
|GBPUSDmicro
|337
|EURJPYmicro
|3
|GOLDmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDmicro
|915
|GBPUSDmicro
|49
|EURJPYmicro
|0
|GOLDmicro
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDmicro
|2.9K
|GBPUSDmicro
|17K
|EURJPYmicro
|-223
|GOLDmicro
|336
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +108.69 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +2.66 USD
Макс. убыток в серии: -59.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
161%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
149
99%
1 457
75%
66%
2.36
0.66
USD
USD
61%
1:500